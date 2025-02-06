男肇事裝警察辦案落跑　家裡搜出超扯「國安法強制性交案」拘票

▲桃園市冷姓男子於2023年11月間駕車行經中壢區民族路三段附近發生事故，向被害人誆稱是警察正在執行公務必須離開現場，並持偽造警察證件逃離現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市冷姓男子於2023年11月間駕車外出，行經中壢區民族路三段時失控肇事，竟向被害人誆稱是自己是警察，還出示「外事警察服務證」，正在執行公務，趁被害人一臉狐疑時逃離現場，被害人隨即報案處理，中壢警方據報後在附近將冷男攔查到案，並搜出偽造之外事警察服務證與桃園地檢署拘票；桃檢調查後，依偽造公文書、僭行公務員職權等罪嫌提起公訴。

檢警調查，58歲之冷姓男子於2023年11月4日晚間9時15分許，駕車行經中壢區民族路三段附近時，失控和其他車輛發生交通事故，冷男竟向被害人誆稱自己是警察，正在辦案須離開現場，還出示「外事警察服務證」取信對方，趁被害人陷於錯誤時隨即驅車逃離現場，被害人直覺被騙，立即打電話報警處理。

▲冷姓男子持有偽造之桃園地檢署拘票等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方隨即在中壢區某處攔獲冷姓男子到案，並起出偽造之「外事警察服務證」與桃園地檢署拘票，冷男才坦承均屬偽造，警方將其帶回派出所偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，冷嫌坦承犯行，至於偽造警察服務證與拘票，冷嫌並未詳述來源，檢方根據警方提供現場蒐證照片、被害人證詞等足認冷嫌犯行明確，偵結依偽造公文書、僭行公務員職權等罪嫌將冷嫌起訴。