加千元免排隊優先看診！高雄診所院長稱「提供管道」　衛生局要查

記者賴文萱、吳世龍、劉人豪／高雄報導



藝人大S染流感併發肺炎猝逝，引起國內流感疫苗搶打潮，有民眾發現，高雄市路竹區一家耳鼻喉科，竟開放讓病患加1000元可以優先看診免排隊；甚至是停止掛號後，還開放「多收2倍」就接受掛號，質疑「這樣合法嗎？」診所院長表示，「有些人他不想要等那麼久，花這個多的錢比較有價值，我們是提供一個管道給他」。衛生局表示，此一作法確實涉有擅立名目收費之嫌，最高可罰25萬元，將派員無預警稽查。

▲高雄某診所加1千插隊優先就診，院長說是提供管道給不想要等那麼久的人。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

衛福部去年3月宣布取消150元掛號費上限，讓醫療院所依照營運成本做調整，不過仍禁止醫療機構不得擅立名目收費。衛福部取消掛號費上限後，醫療機構不必經衛生局核可後才能調漲掛號費，回歸市場機制，高雄診所未見大規模調漲潮，目前多數診所掛號費用多落在200至350元。

為保障就醫權益，衛福部仍有明定醫療機構不得超額擅立收費名目，並應於公開場所公開揭露收費資訊。先前高雄就有一家診所調漲掛號費至500元，讓病患大呼吃不消，經衛生局約談後，發現調漲理由不充足，掛號費調整回250元。

近期更有民眾發現，高雄市路竹區一家耳鼻喉科診所平日掛號費200元，但假日、國定假日看診就多收100元，總共是300元。離譜的是，趕時間不想排隊的病患，只要多付1000元的掛號費就可以優先看診；此外，即便櫃台停止掛號，患者若還想看診，費用就多收2倍、漲成600元就接受掛號。一間診所卻出現多種收費項目，讓民眾質疑「這樣合法嗎？」

院長指出，沒有違反疫苗法律，因為都是掛號費，沒有額外立一個名目收費，掛號費就是1000塊，公告過年後大概就撤掉了，因為這個平常不會有人用，因為平常診所沒有那麼多人，就算貼出來要優先看診，其實等的也三四個人而已，所以不會有人使用這個，過年的時候才會有。

如果現在有人要給1000優先看診，還是會讓他優先看診，這個不算是掛急診，急診是指說病情特別嚴重才會優先看，因為急診判斷方式不一樣，急診不是說想要優先看就優先看，急診是病況特別嚴重，當然就會特別先處理，「我們這不是急診，我們是一般的門診，只是說有些人他不想要等那麼久，他可能有重要的事情，花這個多的錢比較有價值，我們是提供一個管道給他」。

高雄市衛生局對此表示，醫療機構不得違反收費標準，超額或擅立收費項目收費，此於醫療法第22條第2項即有明定，衛生福利部雖於2024年3月4日公告說明掛號費非屬「醫療費用」性質，且已停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，不過曾有公告醫療機構不得擅立名目收費，如有提前看診費、掛號加號費仍涉有屬擅立名目收費之嫌。

衛生局指出，醫療院所不得有巧立名目收取醫療費用情事，針對民眾反映該診所優先看診即提高掛號費一事，衛生局將派員無預警稽查，倘若該診所有涉及違反醫療法第22條情事，將依法可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。另，假日看診提高收費一事，也將一併進行了解。