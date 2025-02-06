猥褻國中女傳訊「有感受我小拇指壞壞」　狼師認錯+賠償獲緩刑

▲王姓代課教師於2022年7月間，對未滿16歲國中女生撫摸其胸部、大腿等私密處。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市某國中擔任代課教師的王姓男子，於2022年7月間開車搭載女學生外出時，在未違背女學生意願下，撫摸其胸部、大腿、腰部、腹部等私密處猥褻得逞，王男事後在通訊軟體上傳訊「有沒有感受到我的小拇指在偷偷壞壞」等語，女學生家人發現後報警提告；桃園地院審理時，被告坦承犯行，並完成和解與賠償，法官審結依對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻之行為，處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

桃園市教育局指出，教育局接獲某國中於2023年7月26日通報該案，並召開性平會組成調查小組調查，經調查發現，事件發生時，王師已未受聘於該校，而不適用性別平等教育法規定移請警政機關查處，經調查該師並未在桃園市學校任教。

檢警調查，35歲的王姓男子於2022年間擔任桃園市某國中代課教師，於2023年7月12日開車搭載未滿16歲女學生外出，在中壢區中豐路附近車上，在未違背女學生意願下，撫摸其胸、腹、腰、大腿內側，最後還滑至下體等私密處對其猥褻得逞，事後女學生母親查看其手機LINE對話紀錄，發現2人對話紀錄「手手放妳腿腿時候，有沒有感受到我的小拇指在偷偷壞壞」，當場氣壞，氣得報警提告；桃園地檢署複訊後依妨害性自主罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告坦承犯行不諱，辯護律師則向法官陳請是否符合刑法第59條規定減輕其刑之適用；法官則認為，被告身為女學生之代課老師，竟對其為本案猥褻犯行，對其身心、人格之健全發展實有嚴重影響，難認有何足以引起一般同情之特殊原因、環境與情狀，且根據被告與被害人對話「手手放妳腿腿的時候，有沒有感受到我的小拇指在偷偷壞壞」等語，被害女學生也指稱，被告有隔著褲子摸其下體，足見被告辯稱沒有撫摸私密處並不可採信。

法官審酌，被告明知少女年紀尚輕思慮未臻成熟，並無完足性自主能力，未能克制情慾對其猥褻之行為，對其身心健康與人格發展造成不良影響，所為實屬不該；惟念其坦承犯行，且已與被害人女學生之法定代理人即其之父母達成調解，並已履行完畢。法官查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之宣告，經此偵審程序及刑之宣告後，應能知所警惕而無再犯之虞，法官審結依對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻之行為，處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，本案仍可上訴。