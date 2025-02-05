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沉迷線上博弈！衛生局員工賤賣提貨券1769萬　判刑6年定讞

▲宜蘭縣政府29日晚宣布宜蘭縣營養午餐即日起，暫緩使用粄條及粿仔條等料理。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭縣政府衛生局約聘雇人員游姓男子，利用機會詐取上千萬元提貨券，遭判刑6年定讞。（圖／記者游芳男攝）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭縣政府衛生局游姓人員，因沉迷線上博弈出現資金缺口，竟利用職權浮報提貨券數量，領出提貨券轉賣，詐得1769萬餘元，後來因廠商催款不成，即將東窗事發，游男才向廉政署自首。一二審均將游男判刑6年、褫奪公權3年，全案再上訴，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，游男自2015年至2022年間，因宜蘭縣政府衛生局執行「結核病/漢生病直接觀察治療（DOTS）執行計畫」而受聘僱為臨時人員，擔任行政關懷員，負責執行宜蘭縣政府結核病防治工作、每月辦理各都治關懷員及都治個案相關費用彙整及核銷作業（包括辦理請購、核銷及發放營養品予受補助個案之業務）等工作。

不過他沉迷線上博弈，又投資比特幣失利，出現資金債務缺口，為了償還債務，他利用職務上辦理關懷個案補助提貨券請購及發放之機會，浮報或虛構請購提貨券之需求，以不實請購單向上級長官請求採購提貨券；經由上級用章核准後，游男再向廠商領取提貨券。總計他利用詐得1,769萬2,175元提貨券，再透過臉書社團等管道，以提貨券面額9折左右陸續轉賣換成現金，償還債務。

游男本以為天衣無縫，但到了2022年9月底，廠商向衛生局請款不成，游男知道東窗事發，於是向廉政署自首，衛生局也在當年底召開考績會，將游男解僱。宜蘭地檢署也依照《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪，將游男提起公訴，但因他自首，檢方建請減輕其刑。

法院審理後，因游男認罪並積極籌措資金償還，一二審法院均將他判刑6年、褫奪公權3年。並宣告沒收扣案的提貨券1百萬餘元，另外對他尚未償還的1015萬餘元提貨券，追徵其價額。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。

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