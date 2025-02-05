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快訊／高雄公費流感疫苗打光了！抗病毒藥劑尚有6萬餘劑

▲▼高雄流感疫苗快見底！診所進貨40劑「瞬間塞爆」　民眾瘋搶打。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄公費流感疫苗今天將全數用罄，民眾瘋搶打。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

女星「大S」徐熙媛於春節期間赴日旅遊，因患流感併發肺炎驟逝，消息引發流感疫苗搶打潮。高雄市衛生局指出，113年度公費流感疫苗採購約80萬劑，自去年10月1日起開放接種，至今（5）日將全數用罄，至於公費流感抗病毒藥劑存量則無虞。

正值流感流行季節，加上冷氣團發威、假日出遊，根據中央疾管署統計，全國在今年第4週類流感的就診人次為近十個流感季最高。統計高雄市目前流感疫苗接種覆蓋率約3成、65歲以上高風險長者約5成。

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▲▼高雄流感疫苗快見底！診所進貨40劑「瞬間塞爆」　民眾瘋搶打。（圖／記者吳世龍攝）

▲診所進貨40劑流感疫苗，民眾瞬間塞爆診間搶打。（圖／記者吳世龍攝）

在大S在日本因流感併發肺炎猝逝消息傳出後，引發民眾搶打流感疫苗，高雄市衛生局表示，113年度公費流感疫苗採購約80萬劑，自去年10月1日起開放接種，至今（5）日將全數用罄。

另外，疾病管制署自113年12月15日起至本年2月28日止擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，目前高雄市公費流感抗病毒藥劑尚有6萬餘劑。

衛生局表示，當有發燒等類流感症狀時，請儘速就醫，勿上班上課，並且遵照醫師處方接受抗病毒藥劑治療。

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