桃園原民局長、智發會主委就職　張善政期勉打造智慧城市

▲桃園市政府新任原住民族行政局長巴奈．母路、智慧城鄉發展委員會主委廖修武今天上午在市長張善政前宣誓就職。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（5）日於市政會議上主持新任原住民族行政局局長巴奈．母路，以及智慧城鄉發展委員會主委廖修武聯合宣誓典禮，張善政指出，歡迎新任局長及主委加入市府團隊，期許2人能發揮所長與市府團隊攜手深化各項原民福利及智慧城市政策，打造桃園成為更宜居友善智慧城市。

▲桃園市長張善政與新任原住民族行政局長巴奈．母路、智慧城鄉發展委員會主委廖修武合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政致詞時表示，新任原民局局長巴奈．母路，原任國立東華大學原住民民族學院副教授，長年專注於原住民族信仰與文化研究，深知桃園是全台灣都會原住民人口最多之城市，未來將積極推動原住民族文化傳承與福利保障等業務，深信在其帶領下，桃市原住民業務將會有更好的發展與突破，期待原民局未來與各局處相互搭配，在文化傳承、教育推廣、社會福利及就業發展等多個面向都能有更深入的合作發展。

▲桃園市政府新任原住民族行政局長巴奈．母路（左）、智慧城鄉發展委員會主委廖修武（右）今天上任。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，今年36歲的智發會主委廖修武原為市府顧問，曾任新聞處專門委員、總統府諮議等職務，行政經驗豐富，對於市府智慧科技政策推動也相當熟悉。過去市府在召開智慧桃園相關會議時，廖主委亦多次進行技術性簡報，是桃園推動智慧城市發展重要推手之一。如今從幕後走向幕前，期許未來持續發揮專業技術，並展現領導統御能力，帶領桃園邁向更卓越的發展。