拒罷團擺攤遭青鳥出征　凌濤嗆「綠衛兵」：請路易莎報警提告

▲凌濤鼓勵大家用新台幣下架路易莎。（圖／凌濤提供）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免活動全台烽火，甚至有罷免團體擅自佔用連鎖咖啡店路易莎擺攤連署，不料遭店家勸離，並發布公告「謝絕所有黨派的政治活動」，此舉竟引起青鳥炸鍋，狂洗店家負評喊抵制。國民黨桃園市議員凌濤今（5日）表示，青鳥此行為是「綠衛兵」翻版，透過文革式的手段欺壓不同立場的民眾。

罷免馬文君的民團「all罷馬-罷免馬文君」近日在路易莎埔里酒廠門市，用店家擺放在戶外的桌椅收取連署書，遭到店家制止，隨後店家也在臉書發布聲明「謝絕所有黨派的政治活動」。沒想到青鳥被勸離後，竟留言狂洗店家負評。

對此，國民黨公職紛紛用行動力挺，不少國民黨立委揪團訂購路易莎，包含國民黨立委吳宗憲、陳菁徽、王鴻薇、廖偉翔等都響應。國民黨市議員凌濤也批，一群487青鳥，竟然集體到路易莎咖啡鬧場，甚至揚言動員十萬人抵制民間店家，這樣的行為根本是「綠衛兵」翻版，透過文革式的手段欺壓不同立場的民眾。

凌濤認為，面對這種惡行不能沉默，必須用行動支持路易莎，捍衛台灣的言論自由與營商環境！他也呼籲路易莎，遇到任何鬧場、妨礙生意的青鳥，請直接報警、提告，依法處理；至於生意，2340萬正常人會用新台幣力挺到底，讓這些打壓言論的鬥爭手法，在台灣沒有市場。