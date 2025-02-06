法國旅客遊九份...行李放公車人卻擠不上　瑞芳警3hrs火速尋回

▲瑞芳警方暖心助法籍遊客，迅速尋回遺落行李。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

一名37歲法籍男子昨（5日）下午4時30分，氣喘吁吁地跑進新北市瑞芳警分局瑞芳派出所，焦急地向警方求助，表示太太的行李遺落在公車上，內有護照及貴重物品，希望能協助尋回。警方立即展開行動，調閱監視器並聯繫公車業者，最終成功找回行李，讓這名遊客感動不已，並感嘆：「我走訪過許多國家，從未遇過像台灣警察這麼熱心的執法人員！」

據了解，這名法籍遊客跟家人在九份遊玩結束後，在瑞芳火車站前準備搭乘公車返程台北時，然而，由於當時正值觀光高峰期，公車站排滿了等待上車的人潮，但行李已先放置在公車行李箱內，最後導致他們無法順利上車。當公車駛離後，他才驚覺太太的行李仍放在已駛離的公車上忘了拿下來，裡面有家人的護照及其他貴重物品。

▲法籍旅客行李失而復得，讚嘆臺灣警察熱心助人。

瑞芳派出所得知狀況後，所長林昆秀立即聯繫公車業者，警員廖志翔則安撫旅客情緒並詢問細節，同時警員林幼容迅速調閱監視器確認公車班次及行李位置。在警方積極聯繫與協調下，司機在行駛至終點站後確認行李仍在車上，並於返程時送至派出所。當晚7時30分，法籍遊客順利取回行李，對台灣警方的迅速協助與熱心態度大為讚賞。

瑞芳警分局長李智源表示，此次成功協助外籍旅客尋回遺失物品，不僅讓外國遊客對台灣警察留下深刻好印象，也展現了最佳的國民外交。同時，警方也提醒民眾，務必妥善保管個人物品，離開公共場所或上下車前務必再三確認隨身財物，減少遺失風險，避免不必要的困擾。