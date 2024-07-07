北一女樂儀旗隊席捲加拿大　僑胞排隊搶位爭睹小綠綠風采

▲北一女樂儀旗隊旋風席捲加拿大，不少僑胞爭睹小綠綠風采。（圖／北一女樂儀旗家長後援會提供）

記者楊惠琪／台北報導

北一女樂儀旗隊獲邀參加「2024年加拿大卡加利牛仔節」，從7月1日起展開7場演出，繼昨天牛仔節開幕表演的重頭戲後，今天上午參加當地社區大遊行，晚上結束最後一場演出，110名隊員將與來自各國的表演團體聚會，校方特別準備北一女樂儀旗隊Q版紀念徽章當作小禮物，為台灣進行美麗的國民外交。

有112年的歷史的「卡加利牛仔節」，每年7月在加拿大亞伯達省卡加利舉行，吸引超過100萬人次參與，在線上觀看的人次超過1億人，是國際知名的盛大活動。牛仔節遊行是該活動的開幕式，隊伍包括行進樂隊、花車和牛仔馬術隊，北一女樂儀旗隊暌違5年再度應邀演出，此行也順道參加溫哥華台加藝文節，共準備了7場表演。

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▲沿途都有熱情僑胞高舉國旗為小綠綠加油。（圖／北一女樂儀旗家長後援會提供）

北一女樂儀旗隊在牛仔節的開幕演出，在當地掀起旋風，不但吸引僑胞排隊搶位親睹小綠綠英姿，也受到當地居民夾道歡迎，不少人口中喊著「Taiwan」，還有穿著綠制服的學姊大喊：「北一女學妹，加油！」，甚至有僑胞高舉國旗陪同走完全程，讓表演學生和隨行家長感動得熱淚盈框。

長達5公里開幕遊行，對必須克服時差、睡眠嚴重不足的樂儀旗隊成員來說，體力是極大的考驗，北一女樂隊隊長張宸瑄說，原以為遊行完會很累，沒想到比預期中還要來的輕鬆，可能是感受到觀眾的熱情。儀隊隊長羅可安也說：「聽到兩旁的歡呼聲與掌聲，就是支持我們走下去的動力。」旗隊副隊長陳珮慈說，沿途不時聽到觀眾高喊：「Taiwan」，不枉總統賴清德行前授旗，賦予「最美麗的外交大使」任務。

北一女樂儀旗隊家長後援會會長陳啟文表示，此行團費至少要18萬，有8成以上的家庭願意負擔，其餘則在許多團體、企業的支持下，終於順利成行，尤其感謝也是北一女校友的駐溫哥華台北辦事處處長劉立欣，在台加藝文節、卡加利牛仔節都親自到場支持學妹。今晚結束最後一場表演後，將回到溫哥華，準備搭機回台灣。





▲北一女樂儀旗隊旋風席捲加拿大，7天帶來7場演出。（圖／北一女樂儀旗家長後援會提供）