校園旁開賭場！老闆用Threads攬客　淡江男大生打工也被逮

記者戴上容／新北報導

新北淡水警方近日網路巡查發現，淡江大學附近一間棋牌社在社群媒體Threads上公開招攬賭博。警方立刻展開調查，發現平日都有大學生進出。27日警方見時機成熟，成功破獲該賭場，當場逮捕4名賭客，並查扣電動麻將桌、麻將牌、籌碼和現金1200元。經查，其中一名涉案員工是23歲歐姓淡江大學在校生。

▲新北警在淡江大學旁破獲非法賭場，其中一名員工竟是淡江大學在學生。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

據警方調查，這類棋牌社、麻將會館等場所近年來常以休閒娛樂名義登記，實際上暗地進行賭博活動。這些場所通常緊鄰大學校區，以吸引學生族群進場，甚至讓學生將生活費、房租投入賭局，嚴重影響治安並成為隱憂。

警方網路巡查發現，淡江大學側邊北新路184巷這家棋牌社，在社群媒體Threads攬客打麻將賭博，在警方長期監控下發現異狀，27日員警喬裝成顧客及路人，待嫌犯交易現金時迅速出擊，當場逮捕4名賭客，包括36歲陳姓男子、42歲嚴姓男子、46歲柯姓男子、49歲魏姓女子，以及負責人和員工。

▲非法賭場在社群媒體Threads攬客 。（圖／記者戴上容翻攝）

遭逮的23歲的歐姓員工向警方表示，他是淡江大學在學生，利用課餘時間打工，42歲談姓負責人也坦承不諱，6人通通被逮捕，訊後依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦。淡水警方表示，將持續嚴格掃蕩任何以合法名義掩護非法賭博的場所，防止賭博風氣在校園周邊蔓延，確保學區治安穩定，並呼籲相關業者切勿以身試法，警方決心嚴懲違法行為。