28歲女律師泡吧「喝到假酒」暴斃！　寮國連環爆甲醇中毒釀5死

▲懷特在酒吧喝到假酒，甲醇中毒死亡。（圖／翻攝臉書）



記者王佩翊／編譯

寮國著名觀光勝地萬榮市連環爆出多起外籍遊客甲醇中毒致死事件，而所有人疑似都是在當地喝到假酒，目前警察已經介入調查，沒想到又再度傳出一名英國28歲女律師死亡。在此之前已經有4人甲醇中毒喪命，包含1名澳洲女子、2名丹麥女子以及1名美國男子。

根據《天空新聞網》報導，英國外交部證實，英國籍女律師西蒙娜·懷特（Simone White）日前在寮國萬榮市旅遊時，和朋友一起到當地酒吧玩樂，並喝下酒吧免費提供的酒精飲料，沒想到隨後出現嚴重甲醇中毒症狀，不幸死亡。

英國外交部指出，懷特來自英國肯特郡，是一名專攻智慧財產權與科技法的律師，在倫敦一家美國律師事務所工作，而外交部已經聯絡懷特的家屬，並提供協助。

這已非萬榮發生的第一起甲醇中毒致死事件，在短短2周內，她已經是第5名在當地死於甲醇中毒的外籍人士。除了她以外，還有1名19歲澳洲女子、1名19歲丹麥女子、1名20歲丹麥女子以及一名56歲美國男子死於甲醇中毒。

專家指出，甲醇與酒精中的主要成分乙醇不同，含有劇毒，有些不肖業者會為了降低成本，在酒中摻入甲醇以提高酒精濃度。印度就曾發生有超過57人因為飲用摻入甲醇的假酒的死亡事件，類似事件在菲律賓、秘魯都曾發生。

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