新北警瓦解詐團「收水」金流網絡　逮3嫌查扣271萬

▲林口警方在樹林區停車場逮捕收水嫌，查扣現金271萬餘元及多項作案工具，瓦解詐騙集團金流運作。（下圖同／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

「收水手」在詐騙集團中，是指從各方收取贓款後再轉交上游的角色。新北市林口警方打擊詐騙犯罪，日前追查一名33歲的林姓男子，頻繁於新北市多處停車場交付大量金錢，22日上午，警方掌握林嫌位於樹林區停車場行蹤，接連逮捕3名負責「收水」的嫌犯，查扣現金共計271萬餘元及多項作案工具。

面對日益猖獗的詐騙案件，林口警方鎖定詐騙集團的核心金流運作。經過長期監控與調查，警方發現33歲的林姓男子頻繁於新北市多處停車場進行「收水」交易。

11月22日上午，警方掌握林嫌即將在樹林區某停車場進行交易，專案小組立即展開行動。行動中，警方發現另一名男子上了林嫌的車，迅速上前攔查，當場逮捕林嫌及同為詐騙集團「收水」的33歲李姓男子，並在車上搜出41萬9,000元現金、手機與點鈔機。

同日上午，專案小組擴大追查，成功逮捕另一名「收水」成員、26歲的林姓男子，並在其車上查獲現金230萬元及一支手機。警方隨後透過監視器調查贓款來源，再追捕33歲陳姓車手，成功瓦解該金流網絡，共查扣詐騙贓款271萬元。