總預算審查報告未寫提案者　吳春城喊「問議事處」：民眾黨沒遮

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委吳春城推動「壯世代促進法」，被外界質疑沒有利益迴避，使「壯世代」爭議持續延燒；綠委陳培瑜質疑，立院法成為藍白2黨的「遮羞布」，「壯促法」主決議的提案黨團與提案者姓名被遮蔽。對此，吳春城今（6日）回應，民眾黨提出的預算完全沒遮蔽，後來遮蔽原因要問議事處，喊話綠別為大罷免污名化「壯促法」。

▲民眾黨新春團拜，圖為立委吳春城。（圖／民眾黨提供）

民眾黨6日上午在中央黨部進行新春團拜，會後接受媒體訪問。針對陳培瑜指控總預算審查報告，包括吳春城提的「壯促法」在內，提案人姓名都被遮住，以及民進黨今喊話要廢止「壯促法」？吳春城表示，民眾黨提出去的所有預算，都是完全沒有遮蔽、完全正常的，為什麼後來沒有顯示，可能要去問議事處。

吳春城提及，大家可以去查公報，都是完全顯示的，「民進黨不要為了大罷免，把一個三黨共識的『壯促法』進行污名化」。

▲民進黨立委陳培瑜質疑，總預算案審查報告遮遮掩掩，主決議遮蔽提案黨團及提案者名字。（圖／翻攝自Facebook／陳培瑜）

陳培瑜5日於臉書發文指出，這2天收到立法院院會表決後的總預案算案審查報告，讓人傻眼的是，將院會表決提案掃描、黏貼文字就成了審查報告，重點是院會第二輪提案者名字都被遮蔽掉了，極其混亂，這是過去審查預算沒有發生過的狀況。

陳培瑜舉例，關於行政院的預算提案（院會內政第二輪案號205），是吳春城提案要求行政院督促國發會及各目的事業主管機關為「壯促法」配合辦理業務，如果吳春城、民眾黨團總召黃國昌堅決「壯促法」沒有圖利之嫌，為何連主決議都要遮蔽提案黨團及提案者的名字？

陳培瑜質疑，預算審查發生各種莫名其妙的狀況，主持議事應當中立的立法院長韓國瑜、副院長江啟臣是打各種迷糊仗，立法院成了國眾2黨荒謬提案的「遮羞布」？總預算提案內容引發各種爭議，更在網路社群用各種話術模糊焦點，現在總預算案審查報告還遮遮掩掩，到底是誰該不好意思？如果各政黨對於各自提案認為沒有問題，民意代表提案應該要完整呈現讓大眾可受公評，才是責任政治的體現。