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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

斷言保不住葉元之「藍營這3人就慘了」　蔡正元：韓國瑜恐踉蹌下台

▲韓國瑜陪葉元之發春聯。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲立法院長韓國瑜日前陪同立委葉元之發春聯。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者郭運興／台北報導

罷免活動全台烽火，民團宣布多位國民黨立委罷免連署已達標第一階段門檻，板橋的葉元之更被視為頭號目標。對此，前立委蔡正元5日分析，葉元之沒有什麼值得被挑剔的問題，所以這是針對國民黨的罷免，應該要全黨決戰，若成功擋住，功勞就在朱立倫、韓國瑜、侯友宜身上，若葉元之危險，他們三人也會有危險，只要民進黨比國民黨多一席，就會鬧到韓國瑜沒辦法坐上立法院長的位子，踉蹌下台，不是不可能。

蔡正元於節目《大新聞大爆卦》談到大罷免表示，現在大家覺得葉元之最危險，但其實有危險的反而不危險，為什麼？因為支持者會願意出來投票，最怕的就是覺得很穩不出來投票。

蔡正元表示，這次罷免，不是葉元之有什麼問題，沒有什麼值得被挑剔的問題，所以這是對國民黨的罷免，國民黨應該要傾全力去支持葉元之過這關，這是很自然的道理，否則以後誰還信國民黨、誰還信朱立倫、韓國瑜？

蔡正元直言，國民黨要在這次決戰跟他們對壘，如果國民黨能把同是板橋立委的張宏陸拉下來，又能保住葉元之，這會是國民黨大勝利，朱立倫要選黨主席，大家自然拜託他繼續當，但如果連葉元之都保不住，黨主席朱立倫、市長侯友宜就算了吧。

蔡正元提到，雖然韓國瑜有立法院長的3分之2保障，無法改選，但法律上是如此，政治上不是如此，什麼意思？今天只要讓民進黨在立法院比國民黨多一席，民進黨就會鬧到韓國瑜沒有辦法坐上立法院長的位子，韓國瑜會踉蹌下台，不是不可能的事情。

蔡正元認為，而且到時候民進黨會亂到你沒辦法執行事務，拿出一堆罪名醜化韓國瑜，底下國民黨席次又變少，黨內的士氣也沒有了，最後就會變成「隨人顧性命」，只剩韓國瑜一人孤零零站在那。

最後，蔡正元強調，這場選戰，就是大罷免跟反大罷免、內戰跟反內戰，現在要打出口號「顧肚子反內戰」，這場罷免目的何在？這是反民主，若國民黨成功擋住，功勞就在朱立倫、韓國瑜、侯友宜身上，若葉元之危險，就是新北市長侯友宜危險、前新北市長朱立倫危險，還有韓國瑜也會有危險。

▼前立委蔡正元。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蔡正元。（圖／記者周宸亘攝）

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