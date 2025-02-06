青鳥喊抵制路易莎！林智群嘆「只會嚇跑人」：要聰明一點

▲路易莎門市拒政治活動。（圖／翻攝all罷馬-罷免馬文君threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

路易莎咖啡埔里酒廠門市日前因貼出公告，謝絕所有黨派到店內進行政治活動，遭到出征。對此，律師林智群認為，路易莎「酒廠門市」的公告，不代表全台灣500多間路易莎門市，更不代表路易莎咖啡，「然後幾個青鳥就說要抵制路易莎咖啡？」忍不住直呼，「有熱情很好，但要聰明一點。」

林智群在文中列出時間軸，首先是有罷免團體在路易莎「埔里酒廠」門市外擺攤2個禮拜，客人跟店家都看到了，店家沒阻止。後來埔里酒廠副廠長就去理論，表示店家外面場地是酒廠的地，要求不能在那裡擺攤。

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路易莎「埔里酒廠」門市因此公告「謝絕所有黨派的政治活動」。結果引來幾個綠營KOL粉專喊話抵制路易莎。他認為，這個事情怎麼看，路易莎「酒廠門市」對罷免團體並非不友善，不然也不會讓罷免連署進行了兩個禮拜都沒出聲，是酒廠副廠長出來後路易莎才公告謝絕政治活動。

林智群點出，路易莎「酒廠門市」貼公告，無非希望不要跟地主「埔里酒廠」起衝突，畢竟以後可能還要續約。而且，「酒廠門市」的公告，不代表全台灣500多間路易莎門市，更不代表路易莎咖啡。

看到幾個青鳥因此說要抵制，這根本是把全部路易莎人員推到自己的對立面，「罷免活動需要中間選民支持，不理性的態度只會嚇跑人，不會吸引人」，這令林智群直呼，「有熱情很好，但要聰明一點。」