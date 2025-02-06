上課途中狂溢奶！櫻花妹16歲當媽媽　羞：躲到學校廁所擠奶

▲濱田聖菜16歲懷孕，17歲生下女兒後仍然堅持完成高中學業。（圖／@seinaaa_0318，下同）



記者王佩翊／編譯

日本一名16歲就懷孕的少女媽媽親自分享了她在懷孕期間與產後的故事，她在生產過後仍然堅持上高中，兼顧育兒和學業。而她更自爆，自己產後經常在課堂上溢奶，每當遇到這個情況，只能連忙趕往廁所用擠奶器擠奶。

根據ABEMA TIMES報導，一名22歲的日本單親媽媽日前在節目《愛的鬣狗3》（愛のハイエナ3）中，分享了自己的故事。她16歲就懷孕生子，與當時男友閃婚後，又回歸單身，獨自育兒。

日本曾在2006年推出電視劇《14歲的母親》，曾引起廣泛關注。根據當時的日本法律，性交同意年齡是13歲，而國中就懷孕生子的情況也不罕見，光是2006年14歲以下少女產子人數就高達41人。

22歲的濱田聖菜16歲懷孕，目前獨自撫養5歲的女兒。她在懷孕期間和生產後仍然堅持到校上學。她透露，懷孕期間孕吐反應非常嚴重，因此經常需要隨身攜帶塑膠袋。而她因為非常在意外表，為了掩飾懷孕，直到臨盆前都還是每天穿著學校制服，並用寬大的針織外套來遮掩。

當時她和男友約好，要在孩子出生前登記結婚，最終在她懷孕7個月時的聖誕節，兩人登記結婚。男友比她大2歲，婚後3個月，她順利誕下女兒。不過目前兩人已經分開，她則是成為單親媽媽，並且成為雜誌《小惡魔ageha》的專屬模特兒，在Instagram擁有42.2萬粉絲。

濱田聖菜回憶起生產後的高中生活時表示，當時她經常在上課時溢奶，有時候太過嚴重，只能立刻衝去廁所用擠奶器擠奶。隨後她也自嘲，「穿著制服擠奶真的很好笑。」