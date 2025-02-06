北韓「美女翻譯官」遭送往集中營！　川金會破局惹毛金正恩

記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩與時任美國總統川普2019年舉辦被稱為「世紀峰會」的川金會，然而最終雙方卻未能達成任何協議，以破局收場。金正恩一怒之下開始追究相關官員的責任，除了負責事前談判的特別代表被降職外，在川金會擔任翻譯的申慧英也被送往政治犯收容所。

根據《每日北韓》報導，北韓官媒《朝中社》4日發表評論，譴責以色列在加薩停火後仍持續在約旦河西岸進行軍事行動，同時也批評美國總統川普建議讓加薩居民遷往埃及與約旦的計劃。

川普近期表示有意重新與北韓展開對話，但平壤當局並未對此做出回應，反而透過一系列動作展示自身軍事與核能實力，其中包含金正恩視察核物質生產設施等。

事實上，金正恩非常介意2019年川金會的破局，當時許多外交官更因此遭殃。根據南韓《朝鮮日報》2019年5月的報導，北韓與美國同年2月在越南河內舉辦第二次的川金會，然而最終雙方卻未能達成任何協議，金正恩因此憤而追究相關官員的責任。

其中，負責事前談判的特別代表金赫哲（김혁철）一度被傳在當年3月於平壤近郊的美林機場遭到槍決。雖然該消息隨後被證實有誤，但根據一名逃亡至南韓的前北韓外交官表示，金赫哲事後遭到降職，且受到「革命化」處分，下放挖煤擴6個月，目前則是在外務省旗下的研究所擔任研究員。

報導同時也指出，時任北韓勞動黨統一戰線部統一策略室長的金聖惠（김성혜）與金正恩身旁的隨行美女翻譯官申慧英（신혜영）因談判失敗遭到牽連，被送往政治犯收容所，也就是集中營。

兩人雖然目前已經獲釋，但返回平壤後，只能在外交機構與圖書館擔任低階職務。雖然生命沒有受到直接威脅，但原本被視為菁英的仕途，卻也因此徹底被改變。