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她赴日旅遊「染A流+肺炎」難就醫！　冒險搭機返國秒送加護

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

▲馬來西亞一名女子近日在日本旅遊期間感染肺炎與A型流感，最終決定回國治療。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞一名女子近日在日本旅遊期間感染肺炎與A型流感，卻因當地醫療體系難以即時就醫，導致病情加重至無法行走、呼吸困難。最終，她決定返回馬來西亞治療，儘管病情在飛機上加重，隨時有生命危險，但所幸她被及時送入加護病房，才能穩定病情。

根據《東方日報》報導，來自馬來西亞的Fanny Chan在臉書發文表示，她於5日啟程赴日，翌日開始感到不適，懷疑是氣喘發作，前往藥妝店尋找氣喘噴霧，卻發現僅能透過醫院取得。然而，由於無法即時就醫，她只能忍受不適至隔天。

第3天她的病情加重，導致食慾不振、呼吸困難，家人建議她儘快返國，但她擔心狀況影響登機。她病情到了第4天進一步惡化，家人多次聯繫當地醫療機構，卻無法找到立即接收的醫院，最終只能以救護車送院。

經檢查後，醫院確診她罹患肺炎及A型流感，建議住院一週，但她考量費用與治療方式不同，選擇返國，「我在日本住院一天就花費了1萬5000令吉（約台幣11萬元），若需住上一周，費用更為龐大。」

她還提到，日本醫院環境整潔，但治療方式與馬來西亞大不相同，例如高燒時僅提供冰水與冰枕降溫，未給退燒藥，讓她難以適應。

她9日辦理出院後在飯店休息一晚，隔日即使高燒不退，仍堅持前往機場，在輪椅協助下登機。然而，她飛行過程中病情持續惡化，多次前往廁所咳嗽並感到呼吸困難，所幸最終順利抵達吉隆坡。

她回國後立即前往醫院，因氧氣濃度極低被送入加護病房。醫生表示，若在飛機上突發狀況恐有生命危險，所幸及時就醫，病情逐步穩定。

她坦言，在日本求醫困難，但不後悔返馬，因為回國後才能獲得適合的治療。她提醒赴日旅遊者提前做好醫療準備，以應對突發狀況。

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