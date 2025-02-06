大S猝逝「家人要他別去日本」　PTT炸鍋：在台灣也可能中鏢

▲原PO下個月要去日本，爸媽卻要他取消旅程。（圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

大S在日本旅遊途中，因流感併發肺炎猝逝，而一名網友睽違10年之久，終於要在3月去日本度假，長輩看到大S噩耗後，打電話要求原PO別去了。對此，原PO求問眾人看法，「該取消嗎？」文章曝光後，網友認為不必恐慌，「打疫苗、口罩戴好、勤洗手、保險買一買，應該沒那麼可怕吧！」

一名網友在PTT表示，3月初就去日本福岡旅遊，然而爸媽卻突然來電，要原PO取消旅遊，讓他錯愕不已。

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原PO直呼，旅遊住宿、行程都訂好了，更何況他已10年之久沒出國，因此特別期待這次旅程，求問大家給建議。

文章曝光後，多數人直呼，「下個月初的話，現在打疫苗還來得及，自費打一打吧」、「打疫苗、口罩戴好、勤洗手、保險買一買，應該沒那麼可怕吧」、「一堆朋友在日本玩啊，有啥好怕的」、「旅平險記得買有含法定傳染病的，台灣只有四家」、「早點打疫苗，出門口罩戴好，隨身攜帶酒精噴霧，還會怕就不要去了」、「日本在下降，反而台灣春節後有大機率在上升，給您參考」、「台灣流感也不少，不必恐慌」、「台灣也是流感流行，你也不會因此不出門」、「 流感台灣也有，其實也是有機會在台灣中鏢」。

大S赴日本因流感併發肺炎猝逝，不少民眾才意識到流感的危險性，前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧在臉書指出，看到有台人2月、甚至3至4月要出發日本的人都在驚慌，因此他強調，「日本流感大流行已過高峰！」

林氏璧說，日本流感病例正在快速下降，尤其是東京、大阪等旅遊熱點，確診數已降至10例以下，雖然這次流感嚴重，但相比於去年流感季，來得快去得也快，「日本去年整個冬天幾乎都有一定程度的流行，但今年很快地衝上去，在一個月左右就下來了」。

林氏璧也提到，關鍵原因是群體免疫，只要足夠多人接種疫苗或曾經感染過病毒，病毒的傳播力就會降低，自然就會下降。

雖然日本本週有寒流，林氏璧指出，預期呼吸道疾病還是會有些反彈。但可以比較確定的是，往年大概到4月櫻花開氣候回暖之後，日本的流感流行曲線就會躺平的。當然這也要看那一年回暖的狀況，這就和櫻花何時滿開也息息相關了。

根據疾管署監測資料顯示，今年第4周（1月19日至25日）類流感門急診就診竄升至16.2萬人次，創下近10個流感季最高，上周（1月26日至2月1日，春節期間）就診降至9.1萬人次，預期連假結束後將回升1至2周，下下周反轉。依實驗室監測資料顯示，目前社區流感病毒以A型H1N1為主，與本季接種流感疫苗株相符。