日本超準心理測驗！一個問題揭露你的內在情緒　網友驚呼「超準！」

▲正在上班的你內在情緒如何？（圖／取自免費圖庫photoAC）

記者楊智雯／整理報導

當你打開智慧型手機，鋪天蓋地的新聞與社群訊息瞬間湧來，焦慮與壓力無形中累積，現代生活節奏加快，自我壓抑成為許多人習以為常的習慣，然而，內心的不安與無力感卻悄悄發酵，與表面的形象形成巨大反差，許多人外表看似樂觀，內心卻深受焦慮困擾，難以覺察自己的心理狀態，日本網站《CHANTO WEB》 分享一個心理測驗，據說僅需回答一個問題，就能精準測出當下的心理狀態，許多網友親測後直呼「太準了」！

問題：這張圖看起來怎麼樣？

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選擇

A 一隻蝴蝶

B 絲帶

C 墨鏡

這個心理測驗會告訴你現在的心理狀態！

如果您選擇了A，代表你正感到有點興奮。

蝴蝶在花田中自由飛舞，象徵著精神的振奮與希望，這或許反映出你正在思考某件事情，或對未來懷抱期待。目前你的心理狀態介於穩定與不穩定之間，心情時而雀躍，時而起伏不定。但別擔心，這樣的情緒波動正代表著你對生活仍充滿熱情，如果這份興奮感能持續，那就再好不過了！

如果你選擇B，代表你的心理狀態相當穩定。



緊緊繫住的絲帶象徵著在社會與人際關係中已經建立起穩固的基礎，同時，絲帶也讓人聯想到禮物，象徵著你當下的幸福與滿足。你的選擇顯示你擁有內在的安全感，無論外界發生什麼變化，都能保持冷靜、自信地面對挑戰。而這份穩定感不僅讓自己安心，也讓身邊的人感到可靠與安心，成為周圍人的精神支柱。

如果選擇C，代表你的精神狀態處於不穩定。



太陽眼鏡象徵著心理上的封閉，或許你不想讓他人窺探自己的內心世界，甚至對外界的關注感到壓力與窒息。這可能意味著你目前渴望獨處，不希望被過多打擾，希望能擁有屬於自己的空間。當心情低落時，更容易對周遭事物產生煩躁或無力感，建議你適時調整步調，確保充足的休息與營養攝取，透過放鬆的方式讓自己重新找回內在的平衡與穩定感。