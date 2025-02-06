朱立倫非核家園改「非碳家園」　黃國昌：將與藍黨團3長談優先法案

記者袁茵／台北報導

立法院新會期於3日報到，立院國民黨團尚在內部統整優先法案之際，國民黨主席朱立倫昨（5）表示，將現行核電延役期限40年延長至60年，替除役的核能電廠機組繼續延役，把非核家園改為「非碳家園」。面對朱的主張，立院民眾黨團總召黃國昌回應，接下來將安排與國民黨團的3長會談，進行優先法案溝通跟協商。

▲民眾黨新春團拜。（圖／記者陳家豪攝）

因為黃國昌請假代理黨主席職務，民眾黨6日上午於中央黨部由秘書長周榆修率全體黨公職進行新春團拜，不過黃國昌仍以黨團總召身份出席，並於會後接受媒體訪問。

針對朱立倫昨在中常會主張，本會期優先法案要將「非核家園」改為「非碳家園」？黃國昌提到，在這個新會期當中，民眾黨會秉持過去2會期追尋的原則，「我們會非常樂意跟另一個在野黨，針對這會期可以合作的福國利民優先法案進行討論」。

黃國昌指出，在整個時程上，接下來會安排2個黨團三長對三長的會談，會談中對於本會期要推動的優先法案，包括民眾黨非常重視的司法改革、世代正義、居住正義，以及要解決少子化國安危機的重要優先法案，都會以最開放的態度，跟另一個在野黨進行優先法案溝通跟協商，若有具體結果，一定會負責任跟社會報告。