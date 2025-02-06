綠委喊話藍營「解散國會重來」　游淑慧轟一群爛咖：賭輸翻桌憑什麼

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免如火如荼，民進黨立委張宏陸也遭到民團鎖定罷免，他4日則於節目上建議國民黨「最好方法就是解散國會重新來」，同場的國民黨台北市議員游淑慧怒批「不要講這麼丟臉的話」。事後，游淑慧5日貼出兩人互槓片段，她表示，民進黨選輸，就要解散國會重選？為什麼？民進黨想的不是罷免，而是賭輸翻桌，解散國會重選，一樣一群爛咖，憑什麼。

張宏陸4日於節目《少康戰情室》談到罷免，他表示「罷免都是各自立場表述，自己講過最好的方法其實就是解散國會重新來」，當下同場的游淑慧氣得批評「為什麼民進黨只要選輸了，就要解散國會，才剛選完一年為什麼要解散國會？為什麼？真的不要講這麼丟臉的話」。

游淑慧5日再度發文表示，只要民進黨選輸，就要解散國會重選？為什麼？為什麼？為什麼？張宏陸不敢回答自己是立委，自己說要解散國會，你丟不丟臉？

游淑慧指出，張宏陸委員當時還說「台灣是內閣制」，自己當場奉勸他「你想清楚再講話，你好好讀讀書吧」。如果是台灣是內閣制，那就是多數黨組閣，內閣要向國會負責，而不是像現在這樣子，由一個沒有民意基礎的人當行政院長，一天到晚挑戰立法院多數民意。

最後，游淑慧強調，原來，民進黨想的不是罷免，而是賭輸翻桌，解散國會重選，一樣一群爛咖，憑什麼。