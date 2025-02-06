綠委全缺席團拜！韓國瑜曝要拜孫悟空　「沒通天本領朝野協商難」　　

記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（6日）在立法院舉辦114年新春團拜，副院長江啟臣、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌等立委也都現身共襄盛舉，不過民進黨立委則全缺席。韓在致詞時笑稱，「我快被罷免，這是我最後一次（新春團拜），照柯建銘總召講，但我的心一點都不擔憂，我們當一天和尚，被鐘敲一天，沒問題，做好自己所有的工作」。此時台下響起一片熱烈掌聲。

▲韓國瑜主持「立法院114年新春團拜」。（圖／記者湯興漢攝）



今天的立院新春團拜除了韓國瑜、江啟臣出席外，秘書長周萬來，立委傅崐萁、黃國昌、麥玉珍、陳永康、羅智強、林倩綺、翁曉玲、張智倫、葛如鈞、張啟楷、廖偉翔、葉元之、牛煦庭、徐巧芯、王鴻薇也都有出席。但民進黨立委則均未出席。

韓國瑜表示，今天是大年初九，慶祝蛇年到來，立法院委員跟同仁一整年很辛苦，公務員考試及格可能會分發在故宮博物院，每天跟骨董、字畫在一起，若到中華道德復興總會上班，每天右邊口袋手帕衛生紙，笑咪咪是最好風度；但幸運也不幸，來到立法院上班，立法院問政一團和氣時，看到職員倒茶送公文都是步伐輕盈、表情愉快，但不是一團和氣而是殺氣時，職員心理壓力都很大，連發表決卡議事組都是小心謹慎。

韓國瑜表示，今天跟所有委員、同仁獻上新年祝福之外，也要讓大家記得一個畫面，一個公務員，把份內工作做好，不管大中小螺絲，把份內工作做好，辛苦都看在眼裡；另一個畫面，三黨不過半立法院，新的權力結構改變，大家不停攻防、爭吵、論辯，職員心中要有一把尺，「我是國家榮譽公務員，做好該做的事情，我不被外界干擾，這是立法院所有職員要警惕在心的」。

韓國瑜提到，他多年在不同工作崗位上，謹記10個字，「榮譽歸團體，福利歸員工」，今天立法院榮與辱，每個立委同仁肩膀都要負一樣責任，身為院長，幫員工爭取福利是他的職責所在，也是給自己的要求，「尤其我快被罷免，這是我最後一次，照柯建銘總召講，但我的心一點都不擔憂，我們當一天和尚，被鐘敲一天，沒問題，做好自己所有的工作」。

韓國瑜也提到，今天大年初九天公出生，他們選這天新春團拜，這什麼意思？這中華五千年文明，從商朝以來3000年來，中華文化炎黃子孫，所有各行各業都保護非常好，男找女朋友找不到，女找男朋友找不到，拜什麼？月下老人；結婚以後生不出孩子拜什麼？註生娘娘；孩子生下來之後希望孩子平安長大拜什麼？拜七仙女，讀書讀不好要考試要拜誰？文昌帝君，進了社會、職場，種田要拜誰？神農大帝，開當舖、搞銀行錢莊，拜武財神，當新聞記者，要拜文財神，當木匠就拜魯班，考上警察、檢察官、法官拜誰？拜城隍爺、包公，當醫生護士拜誰？拜保生大帝，他開卡拉OK、酒店、賭場要拜韓信跟二郎神，各行各業都有神明保護。

韓國瑜笑稱，「我現在想到立法院朝野協商，我院長要拜誰？我想很久想不知道要拜誰，最後突然想到一個要拜孫悟空，因為沒有通天本領沒辦法協調朝野協商」。語畢後大家也鼓掌歡呼。

韓國瑜說，今天天公生，希望天公照顧所有立委、同仁，希望立法院這一年和和氣氣，在論辯之中找出真理道路，在爭執之中為全國民眾謀求最大福祉，這是立法院一分子都希望達成的。