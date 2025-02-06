2026新北藍白合破局？黃國昌：民眾黨將推最強陣容　尊重藍決策

記者袁茵／台北報導

請假中的民眾黨代理黨主席黃國昌日前表態，自己不排斥2026新北市長選戰，由藍白共推人選；但國民黨發言人楊智伃昨（5日）表示，國民黨一直有初選制度，會透過制度協調最好候選人。對此，黃國昌回應，民眾黨2026在六都議員、地方首長上，都會推最強陣容，並尊重國民黨機制。

▲民眾黨新春團拜。（圖／記者陳家豪攝）

因為黃國昌請假代理黨主席職務，民眾黨6日上午於中央黨部由秘書長周榆修率全體黨公職進行新春團拜，不過黃國昌仍以黨團總召身份出席，並於會後接受媒體訪問。

被問到此次挺國民黨反罷免，是不是叫陣2026的籌碼？黃國昌先是糾正媒體題目，表示「我們不是在挺國民黨，是挺台灣的民主。」並強調民眾黨挺的是台灣民主，以及在這塊土地上生活的和善、善良台灣人民，「民眾黨站出來是要反對與對抗，由（總統）賴清德發起的綠色威權等，破壞台灣民主的行動」。

至於日前說不排斥2026新北藍白共推人選，但國民黨稱黨內有初選制度，會不會配合對方的制度？黃國昌指出，每個政黨有每個政黨的主體性，民眾黨在面對2026大選，從各縣市、六都的議員以及地方首長，「我們都會推出最強的陣容來爭取選民支持」。

黃國昌稱，至於國民黨作為另外一個獨立政黨，有其黨內民主機制跟決策，這是理所當然的事情，也表示尊重。