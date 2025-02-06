王義川嗆陪下鄉反罷免　黃國昌酸「綜藝咖」：愛蹭活動毫無格局

記者袁茵／台北報導

大罷免時代來臨，立院民眾黨團總召黃國昌日前喊話總統賴清德懸崖勒馬，否則將提出不適任綠委名單，並下鄉宣講；綠委王義川昨（5日）反嗆，若黃國昌要下鄉幫國民黨立委助選，將會跟下去互相辯論。對此，黃國昌今（6日）酸說，綜藝咖立委要辦活動自己辦，專門喜歡蹭別人的活動，毫無格局。

▲民眾黨新春團拜。（圖／記者陳家豪攝）

因為黃國昌請假代理黨主席職務，民眾黨6日上午於中央黨部由秘書長周榆修率全體黨公職進行新春團拜，不過黃國昌仍以黨團總召身份出席，並於會後接受媒體訪問。

針對昨（5日）和網紅「館長」開直播喝路易莎咖啡，是否用行動力挺店家？黃國昌表示，昨和館長一起喝路易莎，是直播前館長就跑去路易莎買很多咖啡，以具體行動力挺無辜受害的店家。

黃國昌提及，由民進黨發動的大罷免，不只政治上毫無正當性，現在搞到波及無辜攤商店家、市民，把台灣社會搞得烏煙瘴氣，而且毫無人性，「這一種只要不順我民進黨的意就出征攻擊，絕對不是台灣社會所樂見的狀況」。

黃國昌批評，但身兼民進黨主席的賴清德，似乎已經決定一意孤行，繼續由立院民進黨團總召柯建銘、綠委沈伯洋等人，持續引導台灣社會走上對立衝突的局面，他覺得非常遺憾，「守護台灣民主，抗拒綠色威權，不讓民進黨政府繼續撕裂台灣社會、傷害台灣民主，相信是全體台灣人民在新年的共同希望」。

關於日前說要為大罷免下鄉宣講，王義川稱若黃國昌要下鄉，自己將在旁邊開直播辯論？黃國昌回應，「對於那位綜藝咖的立委，要辦活動自己去辦，不要搞得像（網紅）四叉貓一樣，自己要辦活動就自己辦，別人辦活動要跑來蹭，這樣不好吧？」

黃國昌說，「堂堂大立委，雖然是綜藝咖，專門喜歡跑到別人活動蹭，毫無格局。」並再度隔空喊話賴清德，選舉時說要「搶救大兵」，結果這位「大兵」變綜藝咖跑來蹭的行為，是賴清德授意的嗎？