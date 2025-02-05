新北「平溪天燈節」交通攻略　接駁車、臺鐵班次調整一次看

▲新北市平溪天燈節，民眾施放天燈祈福。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者郭世賢／新北報導

「2025新北市平溪天燈節」即將於8日（星期六）在平溪國中、2月12日（星期三）元宵節在十分廣場舉行，活動當日106線、台2丙將全面管制車輛進出，交通局提供木柵線、石碇線、瑞芳線及基隆線（限十分場）、雙溪線（限十分場）專車接駁服務，採去程收費、回程免費，請民眾踴躍搭乘。

交通局交通安全科代理科長李淑惠表示，因應平溪天燈節人潮，活動當日周邊道路實施管制，欲參加平溪天燈節的民眾，除選擇搭乘臺鐵平溪支線於平溪站（平溪場）、十分站（十分場）下車後步行至會場，木柵動物園、石碇交流道及瑞芳火車站等站點也有提供專車接駁服務。

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▲新北平溪天燈節2月8日平溪場接駁專車路線圖。（圖／新北市交通局提供，下同）

另外，2月12日十分場除前述站點外，亦可於基隆火車站或雙溪火車站搭接駁車，車頭LED顯示板或車身均會標示「天燈專車」，接駁車自上午9時開始發車，去程車資依路程遠近50元至15元之間，可現金投幣或電子票證刷卡（TPASS定期票仍需扣款），回程則完全免費。

天燈專車搭乘資訊可至「平溪天燈節」官網查詢。此外，臺鐵平溪支線列車因應活動人潮班次時刻會有所調整，詳情可至「臺鐵」網站查詢或參考車站公告。

交通局提醒，活動當日管制路段為市道106線（2月8日雙溪口至平雙產業道路，2月12日雙溪口至頂坪路瑞芳工業區段)、台2丙基福路段，管制時段自上午10時至晚上11時，除領有通行證車輛、天燈專車外，汽機車禁止駛入，請民眾依照現場警察及義交指揮行駛。

民眾若自行開車前往，建議將車輛停放在接駁專車站點周邊的停車場或路側，再搭乘接駁車前往會場，另外795公車於活動日照常行駛，但取消部分站位停靠；YouBike菁桐老街站、平溪國中站、平溪市民活動中心站、嶺腳車站及十分遊客中心站點自2月7日起至2月12日止暫停營運，詳細資訊可至天燈節官網、臺北客運及微笑單車官網查詢。

▲2月8日平溪場交通管制路線圖。

▲2月12日十分場接駁專車路線。

▲2月12日十分場交通管制路線。