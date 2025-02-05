白腹鰹鳥的故事！愛護動物從小做起　新北推動生命教育扎根

▲新北市推動生命教育扎根，動保處獲贈石門國小附幼頒發感謝狀。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處每年接受各級學校申請愛護動物生命教育課程，2024年度已舉辦131場校園巡迴活動，參與人次達1萬8719人。近日乾華國小附設幼兒園舉辦一場特別的生命教育繪畫活動，讓孩子們透過畫筆表達對動物的關愛與保護。活動中，獸醫師謝弘斌分享了颱風期間在石門區救援白腹鰹鳥的故事，讓幼兒們了解動保處如何照顧受傷的野生動物。孩子們用畫筆描繪出白腹鰹鳥的可愛形象，更體現他們對野生動物的關懷與保護意識。

新北市動保處長楊淑方表示，此次活動以「愛護野生動物」為主題，旨在透過藝術創作讓幼兒認識動物保護的重要性。課程中介紹了野生動物的種類及其面臨的生存挑戰，並透過互動討論引導孩子們思考，培養他們成為有愛心、有責任感的公民。她強調，推動校園生命教育不僅是動保處和學校的責任，家庭的支持也至關重要。唯有共同努力，才能為孩子營造一個充滿愛與尊重的環境，讓生命教育的價值觀深植於心，並在生活中實踐。

▲日前颱風期間民眾通報，新北市動保處成功救援白腹鰹鳥。

乾華附幼老師林凱柔指出，這場活動不僅是一堂繪畫課，更是一次寓教於樂的學習機會。孩子們在創作過程中，深刻體會到保護野生動物的重要性。他們的作品充滿了對白腹鰹鳥的喜愛與關懷，這正是動保教育扎根的具體展現。她希望未來能舉辦更多類似活動，讓孩子從小培養愛護野生動物的習慣，並學會與動物和諧相處。唯有從小扎根教育，才能培養出更多關心生態、積極參與野生動物保育的未來公民。

新北市動保處提醒，依據《野生動物保育法》，任何人不得隨意騷擾、捕捉、虐待或飼養保育類野生動物，違者最高可處5年以下有期徒刑。北海岸豐富的生態是重要的自然資產，需要公私協力共同維護。保護自然棲地不僅能成為觀光亮點，更能讓遠道而來的野生動物在此永續繁衍，成為愛護野生動物的最佳教材。

▲幼兒園師生用藝術創作呼籲愛護野生動物。

▲落實新北動保處生命教育向下紮根政策。