幼兒園狼師毛畯珅性侵6童　監院糾正北市：未依法調查釀七大斷點

▲幼兒園狼師毛畯珅。（圖／記者吳銘峯攝）



記者杜冠霖／台北報導

男子毛畯珅在母親開的台北市信義區某幼兒園內擔任教保員，他涉嫌在2年間染指至少20位幼童，並持有600多部被害人的性影像，二審重判有期徒刑28年8月。而事發時，家長反映後園方隱匿未報，且長達一年的調查期間狼師未停職，北市府初步調查結果更遠低於檢調所查出件數。北市府行政疏失引起輿論撻伐，現任台北市長蔣萬安為此鞠躬道歉，前台北市長柯文哲也承認有檢討之處，並由北市府主動移送監院調查。監察院調查發現，北市府確實未依法落實行政調查及追蹤列管，導致七大斷點，通過糾正，明（5日）將召開記者會說明。

毛畯珅因2年內性侵6名幼童，還偷拍犯案過程保存，日前才被北院一審重判有期徒刑28年，檢警持續根據搜扣到的多達600部幼童性影像，反覆勘驗比對，查出至少還有39名幼童遭毛畯珅性侵，偷拍影像高達309片，換言之，毛男侵犯對象多達45名幼童，台北地檢署依加重強制猥褻等罪起訴，建請法院量處被告最重之刑罰。案經上訴，高等法院二審審理後，將毛男加重判有期徒刑28年8月。由於毛的羈押期限將於2月13日期滿，台灣高等法院宣判後，上個月也裁定將毛延長羈押2月。

回顧事發之初，毛畯珅在2022年7月性侵多名女童，家長反映後，園方隱匿，以「皆無相關情事」回應，教育局就將該案擱置，2022年8月柯市府召開擴大業務會議，社會局、教育局早已得知培諾米達幼兒園性侵事件，會議記錄也明載「評估本案成立妨害性自主案件」，但未再後續追蹤，且長達一年的調查期間狼師未停職，仍持續犯罪，導致憾事繼續發生。

而調查過程中，仍有多名幼童家長多次要求調查報告卻遭冷處理，市府檢討報告裡，教育局稱第一時間調閱一個月的監視畫面，但教育局副局長去年說明會說只給家長看7天、教育局後又改口只有12天，對於調查人數不一，當時教育局還曾回覆「萬一小孩講錯，是不是誣告？」種種事情引爆家長怒火，紛紛找議員陳情，社會輿論炸鍋，由於整起事件橫跨柯文哲、蔣萬安市府，台北市長蔣萬安鞠躬道歉、柯文哲也坦言確實有該檢討之處。

事發當時，市府人士指出，市府教育局與社會局針對111年以來的行政疏失，將提交考績委員會進行行政懲處，「該究責就究責」，「是督導者的責任就認定是督導者的責任」，「進入局處懲處機制，沒有上限的問題」。市府也將主動把全案送交監察院，調查其中疏失。

對於該案，監察院調查發現，北市府未依法落實行政調查及追蹤列管，肇致七大斷點發生漏接，核有重大違失，監察院通過糾正。今稍早，監察院也發布新聞採訪通知，監委葉大華、田秋堇、紀惠容訂於明日上午10時，假監察院2樓簡報室召開記者會。