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過年連假關山同濟會前會長探望療養院　自購蔬菜幫助農民

▲過年連假吳秀琴探望療養院。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲過年連假吳秀琴探望療養院。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

就擔心妳們不知道還有沒有新鮮蔬菜可以煮，在春節連假的上午，關山國際同濟會前會長吳秀琴，用轎車載了包心白菜來到「聖十字架療養院」。高德蘭院長、饒培德修女、裴彩雲修女開心迎接這位老朋友，吳秀琴則向修女們道新年恭喜也頻頻表示「妳們辛苦了！」

當許多人還沈浸在春節連假的歡樂氣氛中，吳秀琴一早就購買包心白菜來到療養院探望。吳秀琴指出，在擔任「關山國際同濟會長」時因為社會服務的機會對「聖十字架療養院」有深刻印象，尤其對外籍修女遠渡重洋來到台灣的付出更是敬佩。吳秀琴說，雖然目前卸任會長的職務但只要有需要，她還是很願意提供協助。

關山「聖十字架療養院」在滿床時可以服務照服到40床，但包括照服員的培訓和招募等因素目前仍無法滿足現況需求。吳秀琴表示，自己姐姐也是因病臥床曾登記等待療養院空床通知，但後來真的照顧不易只能聘請外籍看護來協助。由於療養院日常提供專業的照服，讓院民的家人大大減輕照顧的負擔。

上個月吳秀琴也和好友手作蘿蔔糕，還在療養院現煎讓院民和修女們大飽口福。農曆春節池上有發出包心白菜銷售的訊息，吳秀琴心想療養院連假不知有無新鮮蔬菜可用，聯繫朋友前往購買兩箱硬是塞滿轎車的空間。修女們看見老朋友大過年上門還送來「新年禮物」非常開心，吳秀琴說可以有機會幫助需要的，她一定「甘願做、歡喜受」。

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