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川普白宮會見納坦雅胡　提議巴勒斯坦居民「永久離開加薩」

▲美國總統川普在白宮會見以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

▲美國總統川普在白宮會見以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普4日與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在白宮舉行會談，提議將加薩地區的巴勒斯坦人永久安置到鄰國，並稱加薩是「一片廢墟」。川普表示，加薩經歷近16個月的戰爭摧殘，已無法恢復原狀，當地巴勒斯坦人別無選擇，只能離開這片土地。

路透社報導，這是川普繼先前建議約旦、埃及及其他阿拉伯國家收容加薩巴勒斯坦人後，再次強調這項方案，不過這次他主張應永久安置，與過去僅限於短期安置的立場不同。這一提議立即遭到阿拉伯國家及巴勒斯坦領導層的強烈反對。

川普在納坦雅胡抵達白宮前表示，「這裡（加薩）就是一個純粹的廢墟。如果我們能找到合適的土地，或者多塊合適的土地，花大筆資金建造美麗的住宅，那麼這將遠比讓他們回到加薩要好得多。」

他進一步強調，「我不知道他們怎麼可能還想待在這裡。」當被問及巴勒斯坦及阿拉伯領導人對此提議的回應時，川普重申加薩已無法居住，遷移至其他地區才是更好的選擇。

在與納坦雅胡並肩坐在白宮橢圓辦公室內時，川普再次強調，加薩居民應該永遠離開這片土地，「他們應該住進漂亮的房子，在安全的地方快樂生活，不用擔心被槍殺、被戰爭波及。」

川普並未詳細說明具體的安置計畫如何執行，但他的言論與以色列極右翼立場一致，卻與前總統拜登（Joe Biden）曾承諾「不會支持巴勒斯坦人被大規模驅逐」的立場相悖。一些國際人權組織認為，川普的提議可能涉及種族清洗（ethnic cleansing）。

根據國際法，強制遷徙人口可能構成戰爭罪，這將不僅遭到中東地區強烈反對，也可能使美國的西方盟友產生嚴重不滿。

哈瑪斯高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）譴責川普的提議，「這些言論是驅逐我們人民的計畫，我們視之為製造混亂和地區緊張的藉口，因為加薩人民不會允許這樣的計畫實施。」

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