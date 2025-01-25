少女學校操場喝醉！竟遭鐵工男友揪人「輪流性侵」

▲鐵工男子與女友、朋友喝酒，眼見女友酒醉，竟與朋友一起動手性侵對方。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

一名少女先前與鐵工男友小雄（化名）外出喝酒，沒想到喝醉以後，小雄竟夥同朋友，在某學校的操場動手性侵。彰化地院審理後，判小雄5年10個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小雄與少女是情侶關係，2人原先同居在一起、感情相當不錯。不料某天晚間小雄與少女、另一名少年相約外出喝酒，小雄眼見女友喝醉，當場來了興致，在學校的操場直接動手性侵。

另一名少年看見後，同樣動手性侵少女，2人就在學校的操場上，輪番侵犯少女多次。少女遭到侵犯以後，身心嚴重受創，出現喘不過氣、頭暈、情緒低落煩躁、手腳冰冷等症狀，需要接受身心科治療，更是因此休學。

對此，小雄則坦承犯行，指稱自己是從事鐵工工作，每月薪資約3萬元，經過4個月的羈押，已經知道自己做錯了。家中還有2個妹妹在念書、需要繳房租，希望能出去幫忙分擔家計。此外，小雄也與少女、少女的母親和解，取得了對方的原諒，

辯護律師指稱，案發後2人仍舊同居一段時間，是後來小雄認為不宜介入少女的生活，才會慢慢疏遠，進而被誤會是不關心這起事件，造成少女內心不滿。辯護律師稱，小雄年紀尚輕，不了解案件情節的輕重，並非逃避責任。小雄家中的經濟狀況不佳，仍努力跟少女家人和解，希望能夠從輕量刑。

彰化地院審理後，依照成年人與少年共犯二人以上共同犯強制性交罪，判小雄5年10個月有期徒刑，全案仍可上訴。