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家裡到處綠綠的「竟然真的被劈腿」　人妻一看老公手機崩潰

▲▼家裡到處綠綠的「竟然真的被劈腿」　人妻一看老公手機崩潰。（圖／翻攝Reddit）

▲人妻發現，最近家裡很多東西都變得「綠綠的」，竟意外抓到丈夫偷吃。（圖／翻攝Reddit，下同。）

記者吳美依／綜合報導

外國一名人妻發現，最近幾個月，家裡很多東西都泛出淡淡的墨綠色，包括家具、寢具和寵物貓咪。但是，她始終找不到染色來源，無奈發文求助，卻陰錯陽差地發現，老公劈腿了。

Reddit網友@mioraa表示，「我家裡的一切都變成綠色了……我必須弄清楚是怎麼一回事。」首先，貓咪雪白的毛髮開始泛出淡淡的墨綠色，接著牆壁、沙發、手機充電器，甚至雙腳也遭殃，尤其臥室狀況最為嚴重。

她帶貓咪去看獸醫，觀察寵物的行蹤，在家裡翻箱倒櫃，檢查黴菌、空調、各種家具、自來水管線，更換寢具，甚至諮詢家庭醫師，依然找不到原因。

在留言區的諸多猜測中，一名網友認為，可能是Gap旗下品牌Old Navy的牛仔褲惹禍，因為「它們會弄髒所有東西」。另一人揶揄，「想像一下，妳就是這樣發現，他跟某個穿著Old Navy牛仔褲的女人有染。」

▲▼家裡到處綠綠的「竟然真的被劈腿」　人妻一看老公手機崩潰。（圖／翻攝Reddit）

當時@mioraa立刻反駁，因為她跟老公都不穿牛仔褲，但不久之後，卻回覆了這則看似無厘頭的留言，「我也不想告訴你這個壞消息，但你在這則留言完全說對了。」

原來，@mioraa早已懷疑丈夫出軌，因為對方近期行跡詭異，例如經常臨時告知要加班，「而且我老公以前也曾劈腿，所以我一直都有點焦慮。」她忍不住檢查聯合帳戶及丈夫手機，竟發現「一個會穿牛仔褲的女人，傳來一些性感的Instagram訊息 」，立刻抓到偷吃鐵證。

@mioraa推測，小三身上穿的牛仔褲，導致夫妻倆的床單嚴重染色，又輾轉沾染到家裡其他地方，包括寵物貓。她並未說明攤牌過程，或者丈夫外遇細節，「總之，我跟我的貓在娘家渡過了一周」，並且已經提出離婚。

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