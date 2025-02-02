嫂嫂收定金後反悔賣房　法官判賠小姑「2倍違約金」130萬

▲姑嫂對簿公堂，嫂嫂違約賣房判賠130萬元。（圖／示意圖與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名廖姓女子2024年3月原本同意以465萬元將房屋賣給粘姓小姑，並收取了65萬元定金。然而，事後她反悔，將房屋以600萬元出售給第三人。雙方因此對簿公堂，粘姓小姑要求廖女賠償65萬元定金及135萬元的價差。法官認定廖女已收取定金卻違約出售，應賠償小姑2倍違約金共130萬元，全案仍可上訴。

粘姓小姑向法官表示，2024年3月6日與廖姓嫂嫂溝通後，同意以465萬元的價格購買房屋，並於當日支付65萬元定金，雙方共同前往農會辦理匯款，且在匯款申請書的「附言欄」註明「訂金」。廖婦也交付了所有權狀影本給小姑。

然而，定金支付5天後，小姑的女兒表示希望暫緩交易。6天後，小姑收到嫂嫂寄出的存證信函，內容指稱不清楚65萬元匯款的用途，並表示對方似乎有意毀約，因此催告廖女履行買賣契約。

進一步查詢地籍謄本後，小姑發現該房屋已於2024年5月9日出售並移轉登記給第三人。透過內政部不動產交易實價查詢服務網，小姑得知房屋於4月17日以600萬元成交。因此，小姑要求廖女賠償135萬元價差及65萬元定金，共計200萬元。

廖女則辯稱，當時與小姑協議的售價為565萬元，而非465萬元，且房價尚未最終確定。她表示，後來與女兒討論後認為565萬元低於市場行情，因此前往小姑家表示要「退訂」，但未被接受。廖女主張65萬元是「訂金」而非《民法》規定的「定金」，且雙方未就房價達成一致，因此將房屋出售給出價更高的買家，並願意退還訂金，請求法官駁回小姑的告訴。

法官調查後發現，粘姓小姑的媳婦與廖女女兒的通話錄音中，粘媳提到「價錢是你媽媽開的」，並聽到廖女女兒表示「已經決定要賣了……整個都嚇到，想說怎麼會這麼快，而且竟然這種金額去做」，隨後打電話表示抱歉，無意出售房屋。此外，廖婦已將所有權狀影本交給粘婦，法官認定雙方已達成合意，65萬元確實為「定金」。

法官認為，65萬元既為「定金」，廖女未履約應負損害賠償責任，因此判決廖女應加倍返還定金共130萬元。至於價差部分，粘女未能就實際損失提供充分證據，因此不予准許。