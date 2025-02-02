基隆房仲撕毀管委會「違建承接」公告挨告　法官判罰3000元

▲房屋仲介撕毀社區公告挨告，法官判罰金3千元。（圖／示意圖與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

林姓房屋仲介接受基隆市暖暖區一處社區頂樓屋主委託賣屋，發現社區管委會在電梯內張貼公告，內容提及「前屋主所有違建均由購買者承接」，認為此公告會影響房屋銷售，遂動手撕毀公告並丟棄，因而挨告。法官審理後，依毀棄文書罪判處林男罰金3千元，全案可上訴。

林男受託銷售該社區一戶房屋後，發現社區管委會李姓女主委在電梯內張貼2張公告，內容包括「屋頂有坍塌之虞，購買人請注意」及「前屋主所有違建均由購買者承接」。林男認為這些公告會影響房屋銷售，遂於2024年7月25日下午在電梯內撕下公告並丟棄。

李姓主委認為林男的行為損害了她及社區其他區分所有權人的權益，因此報警處理。警方通知林男到案說明，林男坦承撕毀公告，被依毀損文書罪嫌函送法辦。

基隆地檢署檢察官偵訊時，林男承認犯行，並與李姓主委的證述相符。此外，電梯監視器影像擷圖、現場照片及公告影本等證據也佐證了林男的行為。檢方認定林男犯行明確，向基隆地方法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後指出，林男在偵查中坦承撕毀並丟棄公告，符合「毀滅或拋棄而根本使文書不存在」的要件，構成毀棄他人文書罪。法官審酌林男正值青壯年，具有工作歷練及社會經驗，理應知悉不能恣意毀棄他人文書，卻擅自撕毀公告，行為應予責難。

雖然林男坦承犯行並與告訴人達成調解，但事後未履行調解內容，李姓主委因此不願撤回告訴。法官綜合考量林男的犯罪動機、目的、所生損害、智識程度及家庭經濟狀況等情狀，依毀棄文書罪判處林男罰金3千元，如易服勞役，以1千元折算1日。全案仍可上訴。