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「看到小女生就興奮」噁男籃球場性侵女童求交保　法官三度延押

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

李姓男子自稱患有憂鬱症，看到小女生就會興奮，對未滿14歲小女生性侵被查獲，依妨害性自主罪起訴並被收押，法院審理後裁定續押，他以本案無延長羈押之理由，可以具保、電子腳鐐或限制住居等方式替代羈押，請求准予具保停止羈押，法院以有再犯之虞駁回。

裁定書指出，李姓男子因妨害性自主案件，前經屏東地方法院於113年6月間訊問，認其涉犯刑法第222條第1項第2款之對未滿14歲之女子為強制性交罪及同法第224條之1之加重強制猥褻罪嫌疑均屬重大，其中所犯對未滿14歲之女子為強制性交罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，良以重罪常伴有逃亡之高度可能性，有相當理由足認被告有逃亡之虞，且有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，有羈押之原因及必要，乃於同日裁定羈押。

又經該地院於9月19日訊問被告後，認被告羈押之原因及必要仍存在，裁定自9月26日起延長羈押2月，再經該院於11月20日訊問被告後，認被告羈押之原因及必要仍存在，裁定自11月26日起延長羈押2月在案。

被告於羈押期間即將屆滿，經該院於114年1月15日訊問被告，並經被告及其辯護人表示意見後，認被告前開犯罪嫌疑仍確屬重大，被告所犯對未滿14歲之女子為強制性交罪係最輕本刑為5年以上有期徒刑之重罪，衡諸趨吉避凶之基本人性，被告知悉所涉犯前開罪名之法定刑非輕，而圖以逃匿之方式，規避後續追訴、審判及執行等程序進行之可能性甚高，且被告本案所挑選之對象為「隨機」、「不特定」之年幼女童，犯案地點是在國小籃球場之公開場所為之。

被告之前復自承每日均會外出散步、運動，其本次犯案係因憂鬱症快發作及其看到小女生就有點興奮，則依被告心理狀態及犯案環境、條件未見有何變更或改善之情況下，被告倘又在其平日活動範圍，發現欠缺大人照顧的年幼小女孩，極可能會再反覆實施本案同種犯行，是上開羈押原因仍存在，若僅命被告具保、限制住居等侵害較小之手段代替，尚無法免除其再犯之疑慮，仍有羈押之必要，再裁定自114年1月26日起對被告延長羈押2月。

至被告及其辯護人以已承認犯罪並改以其他方式為由請求停止羈押。然被告之羈押原因及必要性均仍然存在，已如前述，該件亦無刑事訴訟法第114條各款所定不得駁回停止羈押聲請之情形，則被告及其辯護人停止羈押之聲請難認有理由，均應予駁回。

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