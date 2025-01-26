年夜飯吃不完更浪費！　營養師推「採買年貨6技巧」

▲營養師提醒6點，建議家家戶戶在採辦年貨、準備年夜飯前要事先規畫採購清單。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／常春月刊

一年一度的新年準備到來，除了大家最期待的長假外，還有全家聚在一起吃年夜飯的圍爐時光。不過，家家的年夜飯少則八道、多則十幾道，準備起來可不容易，從採買、前處理到烹飪都是浩大工程。

康寧醫院營養師陳詩婷分享，為了避免節日後的剩菜剩飯，建議民眾年貨採買前就應該做好冰箱管理，事先規劃採購清單，才不會傷了荷包又浪費食物。

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1.盤點冰箱現有食材及調味料

主事者準備採買年貨前，建議先盤點冰箱內現有的食材，我們可以趁著年節大掃除的時候，也將冰箱也一併清掃，丟掉過期、或看起來不太新鮮的食材。接著拿出一張紙，仔細盤點冰箱內現有食材的種類及數量，包含冷凍食材、肉類、魚類、水果、蔬菜、調味料、辛香料、乾貨類等。

這個動作之所以重要的原因是，很多人經常採買年貨後，才發現原來冰箱裡還有，不但傷了荷包也浪費食物。因此，在採買年貨之前，務必仔細的將冰箱盤點一次，順便進行大掃除，讓冰箱保持一定的冷風運作空間。

BOX：冰箱管理要點

一、冰箱只放七八分滿，不要塞得滿滿的，才能讓冰箱後方的冷空氣對流在前方，出風口也不要被食物擋住。

二、冷藏貯藏溫度應在7℃以下，冷凍食品應在-18℃以下。

三、善用保鮮盒，讓冰箱的空間保持整齊，一來好找，食物的味道也不容易混雜。

四、生熟食分開。熟食往上擺，生食往下擺，以免造成生食的水（肉的血水等不乾淨的液體）滴漏，造成食物交叉感染，特別是肉品解凍的滲出液，一定要清潔乾淨，像是大腸桿菌、李斯特菌都會讓人拉肚子。

2、估算用餐人數與開立菜單

盤點完冰箱的食物庫存後，除了思考年夜菜的菜單外，建議年前可以先打通電話給親朋好友，也順便統計一下過年幾天的用餐人數及餐別，才能估算購買的食材份量，避免過度購買。

接著，規劃年節菜單。採買前應先做好「採購清單」，若沒經過事先規劃，容易造成採買過量與浪費的情形。前往超市或市場採買之前，應該依據現有食材、年節菜色，以及親朋好友的口味與食量來規劃菜單，羅列採購的品項及數量。如此一來，所有食材都可以在規劃中採買，比較不會出現購買到重複或遺漏的單品，預算也能夠有所控制。

3、年貨購買順序

越靠近除夕，大部分的食材都有漲幅，陳詩婷建議，可以提早七至十天買海鮮類、雞鴨牛羊等肉類，買回來後直接進行前處理，直接放入冷凍；若是買真空的冷凍肉類，存放時間可以更久，過年可以當備品，即便年假沒有食用完畢，也可以多存放一些日子；不過，要留意購買香腸、火腿、臘肉、醬菜等醃製物，最好選擇包裝完整無破損的產品，食用前也要徹底加熱。（小提醒：香腸、臘肉、烏魚子、醬菜等加工類食品，鈉含量高易影響血壓，少量淺嚐即可。）

新鮮的蔬果，則建議三至四天前購買，儘量選擇可以久放的甜柿、柑橘、鳳梨、蘋果等；不需要擺在冰箱的根莖類或水果，隨時都可以買，放在通風陰暗處即可。生鮮食材不易保存，不建議一次買太多，而且過年期間許多超市仍然有營業，不夠時再到附近超市添購就可以。

4、採買後立即處理

買回來的食材切記一股腦往冰箱塞，擺進冰箱前，先做好前處理的動作，不僅可以節省冰箱空間，還能延長食材的新鮮度。首先，肉類的部分建議購買後直接進行分切、清洗，抹一點鹽及酒避免細菌滋生，也可以順便去掉腥味；或是直接汆燙除髒血也可以杜絕細菌孳生；蹄膀、牛肉可以先過滷，接著依每餐的分量分包保存；要拜拜的全雞、豬肉等可先燙煮熟、放涼後放入冰箱冷凍保存，拜拜前一天再取出解凍即可，這樣也可以分散過年的諸多料理工作。

葉菜類要先去除黃葉等腐敗部位，稍微晾乾後用報紙或餐巾紙包好。如此一來就能確保吃到最新鮮的食材，也節省了料理前處理食材的時間。

5、依食材屬性及食用順序放入冰箱

冰箱的空間有限，遇到需要購買大量食材的時候，如何善用空間就顯得相當重要。陳詩婷分享，放在冷藏庫的食物，應該生食往下層擺，熟食往上層擺；而放在冷凍庫的食物，則是濕的食物往下擺，乾的食物往上擺，如此一來就不容易遇到食物交叉感染的問題。

另外，也建議依據食物的屬性、大小，選擇適合的保鮮盒或密封袋，並依食用的順序放入冰箱。就像團膳管理經常用的「先進先出」原則，意思是說先進冰箱的食物應該優先用完，可以避免食物超過保存期限而造成浪費。

6、零食挑著買、少量買

過年過節總少不了應景的零食，舉凡薯片、糖果、糕餅、堅果、米果等各式零食。不過，陳詩婷提醒，零食因為熱量高，且隱藏各式各樣的高油、高糖、高添加物、防腐劑等加工品，儘量避免調味過多、有漂白過的魷魚絲、油炸類的、醃製的肉乾等。

優先選擇無調味堅果、無調味的原味果乾這類天然的零嘴，並先以有小包裝者為主。不過，別忘了堅果歸類在油脂類，若無忌憚的吃也有變胖的風險，每天攝取量不超過一湯匙的一平匙的量。

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