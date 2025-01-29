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快訊／疑鞭炮惹禍！基隆土地公廟旁2轎車陷火海　搶救畫面曝光

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正區和一路131巷土地公廟旁，今（29日）晚上9時許驚傳火燒車！停放路旁的兩輛轎車突然起火，瞬間陷入火海，場面十分驚險。基隆市消防局於9時33分接獲通報後，立即派遣人員與消防車趕赴現場，迅速佈水線射水撲滅火勢，所幸車內無人受困，未造成人員傷亡。

據了解，起火原因疑似是民眾燃放鞭炮引發。不過，詳細起火原因，仍待消防局火調人員進一步釐清。

▲基隆土地公廟旁2轎車陷火海。（圖／記者郭世賢翻攝）

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