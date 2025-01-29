快訊／疑鞭炮惹禍！基隆土地公廟旁2轎車陷火海　搶救畫面曝光

新竹縣竹東鎮24日發生三環幫大哥遭開槍砍殺，其他在場的5人也均受傷。檢警偵辦後，發現犯案的5名兇嫌已經逃出國外，因此年前策動1名協助逃亡的車手返國，除夕夜當天收押禁見。隨後，刑事局又在大年初一從日本、泰國帶回5名嫌犯，落地後將直接送往新竹縣刑大。