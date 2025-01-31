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DeepSeek涉資安疑慮　數發部宣布：公務機關禁止使用

▲▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

▲中國AI黑馬DeepSeek引起全球關注。（圖／路透）

文／中央社

中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出的AI模型引發資安疑慮，數發部今天表示，基於國家資通安全考量，特別警示公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek AI產品，以避免使用者相關數據或資訊被有資安疑慮的產品傳送。

數位發展部今天表示，依行政院及所屬機關或機構使用生成式AI參考指引，業務承辦人不得向生成式AI提供涉及公務應保密、個人及未經機關或機構同意公開的資訊，亦不得向生成式AI詢問可能涉及機密業務或個人資料的問題。

數發部強調，DeepSeek AI服務為中國產品，運行涉跨境傳輸及資訊外洩等資安疑慮，屬危害國家資通安全產品。

數發部指出，為防範公務機關內部資訊在無法有效監管情況下外流並構成危害風險，台灣自2019年行政院公布實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，已明確要求中央與地方機關或機構、公立學校、公營事業、行政法人及自行或委外營運提供公眾活動或使用的場地，限制使用危害國家資通安全產品。

同時，中央目的事業主管機關應督導資通安全管理法所定關鍵基礎設施提供者，及政府捐助的財團法人參考辦理。

數發部強調，上班時間內不得利用電腦及網路設備從事與公務無關行為，各機關資通安全防護至關重要，數發部將持續掌握相關技術發展，並適時調整資安政策，以保障國家資訊安全。

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