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憂晶片從第3國流入中國！美議員要求輝達反制Deepseek　點名1國家

▲▼中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

▲中國AI黑馬DeepSeek疑偷用輝達晶片。（圖／路透）

文／中央社

號稱低成本、高效能的DeepSeek AI模型推出後，震撼AI市場。美國跨黨派議員致函國安顧問，要求收緊輝達出口特供給中國的H20晶片。議員們並指出，輝達最新季報顯示，收入有22%來自新加坡，呼籲強化管控轉運晶片的第三國。

眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）及委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）昨天致函新國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz），呼籲檢視對H20及類似的高階晶片實施出口管制下，可能帶來的國家安全利益。

對於經由「高規避風險」第三國轉運的晶片，兩人也在信中請瓦爾茲尋找方式強化管制。議員們舉例，在輝達（NVIDIA）最近的季度報表中，收入有22%來自新加坡，而輝達透露，運往新加坡的晶片，有大部分最後會送至新加坡以外的用戶。

「新加坡等國家如果不願意打擊經過其領土轉送往中國的貨運，就應該被處以嚴格的許可要求」。

穆勒納爾及克利什納穆希進一步要求瓦爾茲考慮更新聯邦採購條例，禁止聯邦政府採購以DeepSeek等中國模型為基礎的AI系統，除非是出於適當的情報及研究目的。

兩人指出，DeepSeek在隱私政策中說明數據將流向中國，要求瓦爾茲考慮祭出既有行政命令限制美國關鍵基礎設施使用中國AI系統。

議員們在信中寫道，DeepSeek大規模使用輝達的H800晶片。美國必須經常更新出口管制，以確保中國不會利用監管漏洞來推進AI野心。國安會對出口管制有效性進行的任何審查，都應解決遲遲不更新出口管制的狀況。

「很明顯，我們正處於AI市場的轉折點，中國的AI系統在美國的可用性越來越高。我們必須確保不讓中國AI系統在美國取得顯著的市場占比，同時還能獲取美國用戶的數據，這只會進一步強化這項系統的能力」。

受到美國緊縮出口禁令的影響，輝達無法出口A800及H800等先進AI晶片到中國。為保住在中國的市占率，輝達開發降規版晶片H20。

彭博（Bloomberg News）昨天引述知情人士報導，川普政府正考慮收緊輝達晶片銷往中國的限制，範圍可能擴大至H20。

 
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