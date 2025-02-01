北韓趕上AI熱潮！活用「Gemini」竊取美軍機密　密謀打擊南韓核電

▲北韓駭客試圖透過運用AI，達成竊取機密情報等任務。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球科技日新月異，如今對於人工智慧（AI）的研發與如何靈活運用相關技術，成為炙手可熱的話題。不過，就連北韓（朝鮮）也試圖運用AI探查軍事機密情報，包括使用Google研發的「Gemini」來探索駐韓美軍與美軍的作戰情報，同時試圖取得南韓核電發展的最新資訊。

根據美媒《自由亞洲電台》，Google威脅情報小組（GTIG）於當地時間1月29日發表一份報告，針對包括中國、伊朗、俄羅斯、北韓等美國4大敵對國靈活運用Google研發的生成式人工智慧聊天機器人「Gemini」的情況進行分析，發現上述4國普遍將其使用在駭客任務上。

其中，北韓使用Gemini探索美軍、駐韓美軍的作戰情報，同時使用加密貨幣與金融領域相關情報，並試圖竊取南韓核能發電技術與發電廠的相關研究情報，包括針對南韓核電技術與發電廠位置進行研究，並蒐集與核電廠維安相關的情報，而這些情報都是已經在網路上公開的數據，由Gemini進行蒐集。

報告書也指出，北韓試圖靈活運用Gemini編寫惡意程式碼，並讓駭客們撰寫偽造的履歷，在求職社群服務網站「LinkedIn」搜尋就業機會，以自由工作者（freelancer）的身分混入西方企業就職。

Google威脅情報小組認為，未來北韓仍有極高可能會透過駭客積極靈活運用AI技術，進行相關研究，使得駭客作戰任務能夠更為精準、提高任務成功的效率。