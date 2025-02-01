　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓趕上AI熱潮！活用「Gemini」竊取美軍機密　密謀打擊南韓核電

▲▼北韓網路、北韓網軍、北韓駭客。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲北韓駭客試圖透過運用AI，達成竊取機密情報等任務。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球科技日新月異，如今對於人工智慧（AI）的研發與如何靈活運用相關技術，成為炙手可熱的話題。不過，就連北韓（朝鮮）也試圖運用AI探查軍事機密情報，包括使用Google研發的「Gemini」來探索駐韓美軍與美軍的作戰情報，同時試圖取得南韓核電發展的最新資訊。

根據美媒《自由亞洲電台》，Google威脅情報小組（GTIG）於當地時間1月29日發表一份報告，針對包括中國、伊朗、俄羅斯、北韓等美國4大敵對國靈活運用Google研發的生成式人工智慧聊天機器人「Gemini」的情況進行分析，發現上述4國普遍將其使用在駭客任務上。

其中，北韓使用Gemini探索美軍、駐韓美軍的作戰情報，同時使用加密貨幣與金融領域相關情報，並試圖竊取南韓核能發電技術與發電廠的相關研究情報，包括針對南韓核電技術與發電廠位置進行研究，並蒐集與核電廠維安相關的情報，而這些情報都是已經在網路上公開的數據，由Gemini進行蒐集。

報告書也指出，北韓試圖靈活運用Gemini編寫惡意程式碼，並讓駭客們撰寫偽造的履歷，在求職社群服務網站「LinkedIn」搜尋就業機會，以自由工作者（freelancer）的身分混入西方企業就職。

Google威脅情報小組認為，未來北韓仍有極高可能會透過駭客積極靈活運用AI技術，進行相關研究，使得駭客作戰任務能夠更為精準、提高任務成功的效率。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
哥遭殺害棄屍！　妹見「山區吊掛遺體畫面」崩潰喊：不想接受
王菲春晚開唱突哽咽淚崩！鄰居爆料「3至親離世」成孤兒…網罵爆
爸失蹤5天遭棄屍山區！女兒見屍崩潰　哭到癱軟需攙扶
72歲泰王愛上34歲侍女！　貴妃「入獄回宮」失寵
「撿到中1000元刮刮樂」店家說要告　女拿到錢：眼紅還是我手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《紐時》爆內幕：直升機偏離航線！　川普批「黑鷹飛太低」釀禍

北韓趕上AI熱潮！活用「Gemini」竊取美軍機密　密謀打擊南韓核電

中國DeepSeek爆紅「資安惹議」！　各國應對措施一次看

高壓氧艙爆炸！　美5歲男童治療途中「當場被炸死」

快訊／費城小飛機墜毀！疑載6人生死不明　商場周邊大火

川普欲對台積電徵關稅　美專家：反加速美科技業外移

美67死空難　「黑鷹直升機黑盒子」尋獲

快訊／川普會談黃仁勳結束：愉快　擬進一步管制AI晶片出口

CIA藏了50年的秘密！他預言恐怖末日景象　「地火水」3劫同降地球

50美元拍賣畫疑是「梵谷真跡」　喊價上看5億

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

【誰敢碰本喵！】好奇嫩嬰玩貓貓的尾巴　牠不爽竟直接一腳踹開XD

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

【你覺得好就好】4歲小孩分辨「事實與觀點」邏輯超清晰！

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

《紐時》爆內幕：直升機偏離航線！　川普批「黑鷹飛太低」釀禍

北韓趕上AI熱潮！活用「Gemini」竊取美軍機密　密謀打擊南韓核電

中國DeepSeek爆紅「資安惹議」！　各國應對措施一次看

高壓氧艙爆炸！　美5歲男童治療途中「當場被炸死」

快訊／費城小飛機墜毀！疑載6人生死不明　商場周邊大火

川普欲對台積電徵關稅　美專家：反加速美科技業外移

美67死空難　「黑鷹直升機黑盒子」尋獲

快訊／川普會談黃仁勳結束：愉快　擬進一步管制AI晶片出口

CIA藏了50年的秘密！他預言恐怖末日景象　「地火水」3劫同降地球

50美元拍賣畫疑是「梵谷真跡」　喊價上看5億

《紐時》爆內幕：直升機偏離航線！　川普批「黑鷹飛太低」釀禍

日媒聚焦峮峮「炸裂」不再是陳子豪應援　中職休季5大話題總整理

好市多經典1麵包「難得特價」！大票會員搖頭：100也不買

下背痛坐立難安　羅東博愛醫院脊椎微創手術...解病患長年痛苦

威力彩衝8.1億！　「5生肖」偏財運爆棚

哥疑因3千元遭殺害！妹見「山區吊掛遺體畫面」崩潰喊：不想接受

不選號、無ChatGPT！　年輕夫妻憑女兒小手一拍中百萬

曾販售屁跟浴缸水　正妹實況主Twitch累計622.8萬訂閱

灶神的原型可能是「蟑螂」　專家：是根據《莊子·達生》記載

嘉義縣市蓋社宅　3案近1000戶興建中！

空氣清淨機用1年首度拆開　奴才見濾網穿「貓毛衣」驚呆

國際熱門新聞

美67死空難「華裔新星少女」殞落　最後IG貼文曝光

15歲女兒狂發TikTok被爸爸開槍射死

環太平洋狂震！印尼6.2極淺層地震

川普決定2/1起加徵關稅　美股翻黑跌337點

快訊／會談黃仁勳結束！　川普表示愉快

快訊／白宮：川普將在白宮會見黃仁勳

川普2.0關稅戰開打！　2／1起「加墨中」加徵關稅

即／費城小飛機墜毀！　疑載6人生死不明

柬童討生活會16種語言爆紅　現況曝

美航乘客「屍體被綁在椅子上」！

川普：從未跟習近平談反對台獨換取協助俄烏停戰

家裡到處綠綠的「竟然真的被劈腿」

CIA藏了50年！恐怖末日景象曝：3劫同降地球

50美元拍賣畫疑是「梵谷真跡」　喊價上看5億

更多熱門

相關新聞

中國DeepSeek惹議！各國應對一次看

中國DeepSeek惹議！各國應對一次看

中國新創公司DeepSeek旗下AI爆紅，但引發資安風險、疑似盜用美國AI模型、中國藉此大外宣等疑慮，使美、英、法、德、義、日等國家感憂心，其中多個國家已採取應對措施。

數發部宣布：公務機關不得用DeepSeek

數發部宣布：公務機關不得用DeepSeek

北韓14歲少年「看5分鐘南韓電影」被判勞改14年

北韓14歲少年「看5分鐘南韓電影」被判勞改14年

憂輝達晶片從第3國流入中國！美議員點名1國家

憂輝達晶片從第3國流入中國！美議員點名1國家

資安：DeepSeek大量敏感資料暴露網路

資安：DeepSeek大量敏感資料暴露網路

關鍵字：

日韓要聞國際軍武AI北韓朝鮮Gemini

讀者迴響

熱門新聞

楊梅車禍家屬「想了解警消作為」引議

孫生認愛G奶女神　女方想婚遭拒淚崩

找到了！高雄男失蹤5天棄屍屏東滿州

台中燒肉店員：3移工烤牛五花玩火釀災

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

護理師走春遇死劫！家屬控後車60加速到110

初四迎財神！7大地雷一次看

大甲鎮瀾宮國運籤抽中「中下籤」

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

韓劇根本真媒婆！假戲真做夫妻檔有12對

晚婚但會很幸福三大星座！

逢甲夜市鹽酥菇賣麵衣？老闆嗆：吃不起別亂

機車撞蝦皮貨車夫妻慘死！　監視器揭司機「1舉動」超可惡

獨／兇手曝光！哥被棄屍妹千字文訴悲痛

「G級美妝網紅」宣布下海！AV達人見照：長不一樣

更多

最夯影音

更多

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面