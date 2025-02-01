過年假期倒數！超商 3 材料自製「酒精版西西里咖啡」微醺年味剛剛好

▲ 簡單打造微醺年味！超商 3 材料自製高質感「酒精版西西里咖啡」。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝婷婷）

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。飲酒過量有害健康，未成年請勿飲酒。

記者王威智／採訪報導

隨著過年假期進入倒數，家中的團聚時光更顯珍貴。除了佳餚飄香，來上一杯別具特色的調酒，能為節日增添更多樂趣！如果你不想外出，也能在家輕鬆動手做。今天我們邀請到專業調酒師 Noah，教大家如何用便利商店就能買到的食材，調出高質感的「酒精版西西里咖啡」，為新春增添一份微醺的幸福感

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酒精版西西里咖啡只需超商食材就輕鬆完成。將琴酒、冷萃咖啡和 CC 檸檬巧妙結合，再用冰淇淋點綴，不僅味道層次豐富，製作過程也極為簡單，完全不需要專業工具，「這杯調酒融合了咖啡的濃郁香氣與檸檬的酸甜，還有微微的酒感，非常適合在家享受。」

▲ 「Bar浮」調酒師 Noah教你高質感的「酒精版西西里咖啡」，為新春增添一份微醺的幸福感。（圖／記者謝婷婷攝）

製作步驟：3 步完成酒精版西西里咖啡

1. 加入基底酒

>> 倒入約 25ml 的琴酒（Gin）。



2. 調入冷萃咖啡與 CC 檸檬

>> 添加冷萃咖啡，量可稍多一些，以提升咖啡的濃郁感。

>> 再倒入 CC 檸檬，取代新鮮檸檬汁和糖，增添酸甜風味。



3. 點綴冰淇淋

>> 最後放上一匙冰淇淋，為飲品增添豐富的口感和甜香。

過年聚會，舉杯不單調。短短幾分鐘，一杯結合咖啡、檸檬與琴酒的「酒精版西西里咖啡」就完成了！它既清爽又帶有濃郁的風味，是過年聚會不可錯過的佳品，與親朋好友一起享受這份微醺的快樂吧！

▲▼一杯結合咖啡、檸檬與琴酒的「酒精版西西里咖啡」，既清爽又帶有濃郁的風味，是過年聚會不可錯過的佳品。（圖／記者謝婷婷攝）

「酒精版西西里咖啡」完整比例表

✔︎ 琴酒（Gin）：25ml

✔︎ 冷萃咖啡：50ml-75ml

✔︎ CC 檸檬：75ml

✔︎ 冰淇淋：1 勺

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