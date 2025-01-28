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過年微醺不求人！調酒師教你用便利商店食材輕鬆做「葡萄特調」

 ▲ 過年微醺不求人！調酒師教你用便利商店食材輕鬆做「葡萄特調」。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝婷婷）

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。飲酒過量有害健康，未成年請勿飲酒。

記者王威智／採訪報導

新春佳節，家家戶戶團圓聚餐，怎麼能少了一杯輕鬆愉快的調酒呢？如果你懶得外出到酒吧，今天就教大家如何用便利商店就能買到的食材，調製出專業級的葡萄特調，讓年節多一分微醺氣氛！這次《ETtoday新聞雲》特別邀請到知名酒吧調酒師 Noah，設計了一款不需要專業工具、用便利商店食材就能完成的葡萄風味調酒。「這杯調酒，輕鬆好喝又有儀式感，喝起來會有微醺的感覺，適合在家過年的你。」

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▲過年微醺不求人！調酒師教你用便利商店食材輕鬆做「葡萄特調」。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「Bar浮」調酒師 Noah，不需要專業工具、用便利商店食材就能完成的葡萄風味調酒。（圖／記者謝婷婷攝）

調製步驟：三步搞定葡萄特調
1. 增加飲品口感
>> 「雙葡萄西凍飲」，這款帶有果凍口感的飲品能增添趣味與層次感。

2. 增加酒香層次
>> 倒入適量的白葡萄口味清酒。調酒師建議根據個人喜好調整份量，想要濃郁些就多加一點，清淡些則適量即可。


3. 提味與點綴
>> 加入9％的葡萄口味水果氣泡酒，營造清爽的氣泡感，讓整杯調酒更加活潑生動。
>> 最後，用串好的葡萄糖果或直接放置於杯緣，增添儀式感。

過年微醺，喝出儀式感！短短幾分鐘，一杯帶有濃濃葡萄香氣、微醺又儀式感十足的特調就完成了！在新年的歡聚時光裡，舉杯邀明月，不妨來上一杯，讓氣氛更加輕鬆愉快。

▲過年微醺不求人！調酒師教你用便利商店食材輕鬆做「葡萄特調」。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼超商都買得到的材料，簡單3步驟，一杯帶有濃濃葡萄香氣、微醺又儀式感。（圖／記者謝婷婷攝）

▲過年微醺不求人！調酒師教你用便利商店食材輕鬆做「葡萄特調」。（圖／記者謝婷婷攝）

完整比例表
✔︎ 雙葡萄西凍飲：適量
✔︎ 白葡萄口味清酒：30ml-50ml（依個人喜好調整）
✔︎ 葡萄氣泡酒：150ml-200ml
✔︎ 裝飾： 葡萄軟糖適量

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。飲酒過量有害健康，未成年請勿飲酒。

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