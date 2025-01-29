▲ 過年微醺新選擇！調酒師教你 3 步驟打造超商版「成人多多綠」。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝婷婷）

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。飲酒過量有害健康，未成年請勿飲酒。

記者王威智／採訪報導

新年佳節，和三五好友聚會時，怎能少了一杯好喝又有創意的調酒呢？如果你想在家輕鬆調製一杯有趣的酒品，今天就由專業調酒師 Noah 教大家用便利商店的材料，打造一款簡單又儀式感滿滿的「成人版多多綠」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

來自知名酒吧「BAR浮」的調酒師 Noah 特別設計了這款「多多綠」，以蘭姆酒或威士忌為基底，搭配便利商店輕鬆取得的綠茶與養樂多，製作出微醺又不失新春氛圍的創意調酒，「這款調酒融合了茶香和乳酸飲品的滑順口感，非常適合與朋友一起享用！」

▲「Bar浮」調酒師 Noah教你 3 步驟打造超商版，簡單又儀式感滿滿的「成人版多多綠」。（圖／記者謝婷婷攝）

製作步驟：3 步完成成人版多多綠

1. 選擇基底酒

>> 倒入蘭姆酒（Rum）或威士忌，視個人口味選擇。

>> 建議比例： 酒量較低者可先倒入半罐，酒量較好者則可選擇整罐。



2. 添加綠茶與養樂多

>> 根據偏好調整比例，喜歡茶香可多加綠茶，偏愛滑順口感則多加養樂多。



3. 加入冰塊並攪拌

>> 冰塊能提升整杯調酒的清爽度。攪拌均勻後，讓綠茶與養樂多充分融合，即完成一杯口感豐富的「成人版多多綠」。

過年聚會，舉杯更添新意！只需短短幾分鐘，一杯兼具茶香與微醺感的成人多多綠就完成了！不僅操作簡單，還能讓你的過年聚會充滿話題與創意。

▲▼這款「成人版多多綠」，蘭姆酒可替換威士忌為基底，微醺又不失新春氛圍的創意調酒。（圖／記者謝婷婷攝）

「成人版多多綠」完整比例表

✔︎ 基底酒（蘭姆酒或威士忌）：50ml（酒量佳者可適量增加）

✔︎ 綠茶：150ml

✔︎ 養樂多：100ml

✔︎ 冰塊：適量

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。飲酒過量有害健康，未成年請勿飲酒。

►►►大家還看了：

過年微醺不求人！調酒師教你用便利商店食材輕鬆做「葡萄特調」