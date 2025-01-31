楊梅火燒車4死！家屬初一重返現場招魂　展妻能「點頭溝通」

▲楊梅休息站25日晚間傳出重大4死車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

國道1號桃園楊梅休息站25日晚間傳出重大車禍事故，40歲的倪姓男子駕駛電動車載著展姓妻子一家5口、以及展妻的姪子姪女共8人準備南下雲林過年，未料卻在休息站自撞護欄火燒車，釀成4死慘劇。而重傷的展妻原本昏迷指數3，今(31日)狀況好轉，已經恢復意識，且能以點頭、搖頭方式溝通；而另外3名孩童仍在加護病房治療，其中年紀最小的4歲展姓女童已可下床、自行吃飯，恢復情況相當樂觀。此外，家屬已於初一上午辦理招魂儀式。

據了解，25日19時26分，40歲倪姓男子帶著展姓妻子一家五口及妻子的姪子姪女共8人，在桃園中壢旅遊後，駕駛電動車南下欲返家過年，未料卻在楊梅休息站自撞護欄釀大火。倪男當場喪命，展妻抱著4歲女兒在前座，後座5名孩童被救出，幾乎都有嚴重嗆傷與燒燙傷，事故造成倪男、10歲兒子、4歲女兒以及展女2歲姪子死亡；而另外位於副駕的展女、8歲倪姓男童、11歲吳姓女童、4歲展姓女童均受到重傷，4人持續在醫院治療中。

展女被送到醫院時，全身有40%燒燙傷，腿部燒傷最為嚴重，組織幾乎被燒壞，弟弟表示「就算救回，腳也要截肢」；經院方搶救後，展女雖有生命徵象，但昏迷指數一度只有3，狀況相當危險，幸經連日治療後，今(31日)展女狀況好轉，目前已經可以透過點頭、搖頭方式與旁人進行簡單溝通。

此外，8歲倪姓男童全身有50%大面積燒燙傷，且有橫膈膜破裂、小腸斷裂、內出血、氣胸等，經手術治療後目前生命徵象暫時穩定；11歲吳姓女童則是15%燒燙傷、腹內出血，治療後目前狀況穩定。而年紀最小、僅4歲的展姓女童有20%燒燙傷，但恢復狀況相當樂觀，目前已經可以吃飯、下床活動，但院方考量可能受到感染，因此目前仍在病房中隔離。

另一方面，家屬已於初一上午在楊梅休息站前自行辦理招魂儀式，未請警方協助，現場氣氛凝重、哀戚。

▼家屬初一上午回到現場舉行招魂儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）