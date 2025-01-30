國道3起追撞「最多回堵7公里」　下午17地雷路段「國5塞到深夜」

▲國道上午有車禍回堵。（圖／高公局提供）

生活中心／綜合報導

今(30日)是春節連假第6天，也是大年初二回娘家的日子，國道上午發生3起追撞事故，最多回堵7公里。高公局預估下午將有於17個地雷路段，國5北上恐塞到深夜。

高公局說明，今日截至上午11時，國道全線交通量為42.9百萬車公里，預估今日交通量為137百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

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上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅端至新竹系統；國1北向圓山至汐止、內壢至泰山轉接道、台中至台中系統、仁德系統至台南系統、鼎金系統至高科；國1高架北向中壢轉接道至機場系統；國3南向樹林至高原、霧峰系統至南投、關廟服務區至燕巢系統；國3北向樹林至中和；國5北向宜蘭至頭城；國10東向左營端至燕巢系統。

▲▼國道上午有車禍回堵況。（圖／高公局提供）

另外，上午8時15分於國1北向324.7公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午8時43分排除，造成後方車流回堵4公里；10時24分於國1高架北向49.5公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內2線車道，於上午11時00分排除，造成後方車流回堵6公里；10時46分於國10東向11.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內2線車道，於上午10時55分排除，造成後方車流回堵7公里。

高公局預估今日下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統，西向仁武-左營端等路段。

高公局建議國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間。高公局也呼籲民眾出門務必檢查好車況養足精神，開車進出高速公路時，不要使用輔助駕駛系統，因輔助駕駛系統可能無法正確辨識交流道、服務區(休息站)等出入口匝道，須全程手握方向盤並注意車前狀況、也要注意繫好安全帶，保持行車安全距離，勿超速、勿疲勞、勿分心、勿酒駕。

▲▼北部路況預測。（圖／高公局提供）

▲▼中部路況預測。（圖／高公局提供）

▲▼南部路況預測。（圖／高公局提供）

高公局指出，今日相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▲大年初二國道施導措施。（圖／高公局提供）