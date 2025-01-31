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國道3起追撞回堵！下午「17地雷路段」國5恐塞到過夜

▲▼國道初三路況。（圖／高公局提供）

▲國道上午有追撞事故造成回堵。（圖／高公局提供）

生活中心／綜合報導

今（31日）是大年初三，也是春節連假車流最高峰。高公局表示，國道上午有3起追撞事故，最多回堵3公里，預估下午有17個壅塞路段，國5可能塞到凌晨3時。另外，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道之北向以及國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向，入口都實施高乘載管制。

高公局說明，今日截至上午11時，國道全線交通量為40.9百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，預估今日交通量為139百萬車公里。

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上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至員林；國1北向鼎金系統至高科、大灣至台南系統、南屯至大雅系統；國3南向樹林至高原、烏日至霧峰、草屯至中興；國3北向彰化系統至中港系統；國5北向宜蘭至坪林；國10東向仁武至燕巢系統。

▲▼國道初三路況。（圖／高公局提供）

▲▼國道上午有追撞事故造成回堵。（圖／高公局提供）

▲▼國道初三路況。（圖／高公局提供）

另外，09時03分國1北向176.7公里發生2小客車追撞事故占內側車道，導致回堵3公里；10時02分國3北向197.5公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵2公里；10時06分國1南向370.3公里發生2小客車追撞事故占用外側車道，導致回堵2公里，以上事故均已排除。

高公局預判今日下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統，西向仁武-左營端等路段。

▲▼國道初三路況。（圖／高公局提供）

▲▼北部路況預測。（圖／高公局提供）

▲▼國道初三路況。（圖／高公局提供）

▲▼國道初三路況。（圖／高公局提供）

▲▼中部路況預測。（圖／高公局提供）

▲▼國道初三路況。（圖／高公局提供）

▲▼國道初三路況。（圖／高公局提供）

▲▼南部路況預測。（圖／高公局提供）

▲▼國道初三路況。（圖／高公局提供）

▲▼國道初三疏運措施 。（圖／高公局提供）

▲國道初三疏運措施 。（圖／高公局提供）

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