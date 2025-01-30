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初三出遊潮「國道18地雷路段」！西部南下建議2時間出發避塞

▲國慶連假首日，國1彰化段又出現大型停車場，時速剩30公里。（圖／游瓊華翻攝）

▲明天大年初三，高公局預估有18處重點塞車路段。（示意圖／游瓊華翻攝）

記者蔡玟君／綜合報導

明（31日）大年初三，高公局預估國道交通量為139百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.5倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。高公局也提醒明天預估有18處重點壅塞路段，建議西部國道南下盡量於早上6時前或中午12時後出發。

高公局表示，今日大年初二，下午國道壅塞路段包括國1北向新竹系統至湖口、大雅系統至台中系統、北斗至彰化、民雄至虎尾；國3北向西湖服務區至西濱、南雲至名間；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致正常。

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▲▼大年初二國道發生3起意外。（圖／高公局提供）

▲▼大年初二國道發生3起小客車翻覆和追撞意外。（圖／高公局提供）

▲▼大年初二國道發生3起意外。（圖／高公局提供）

另外，今日下午國道3號發生事故，下午12時30分於國3南向295.3公里處發生1輛小客車翻覆事故，占用中線車道，於下午13時39分排除，造成後方車流回堵5公里 ；13時3分於國3北向198.2公里處發生3輛小客車追撞事故，占用中外車道，於下午13時50分排除，造成後方車流回堵5公里；15時5分於國3南向44公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午15時37分排除，造成後方車流回堵4公里。

▲▼春節國道3號北上土城路段順暢南下鶯歌桃園雍塞。（圖／記者呂佳賢攝）

▲春節出遊需留意塞車路段。（示意圖／記者呂佳賢攝）

高公局也預判明日大年初三重點壅塞18處路段為：國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；10-18時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道之北向入口高乘載管制；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。

高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況養足精神，開車進出高速公路時，不要使用輔助駕駛系統，因輔助駕駛系統可能無法正確辨識交流道、服務區(休息站)等出入口匝道，須全程手握方向盤並注意車前狀況、也要注意繫好安全帶，保持行車安全距離，勿超速、勿疲勞、勿分心、勿酒駕。

▲▼國道初三疏運措施 。（圖／高公局提供）

▲國道初三疏運措施 。（圖／高公局提供）

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