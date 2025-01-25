外派回來！太太床上變超撩「主動換姿勢」　過來人1關鍵挺她

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

長時間不見，另一半的轉變難免令人感到疑惑。有網友表示，他被外派去國外快一年，回來之後卻發現太太變很多，愛打扮成他喜愛的風格，「重點是……性愛的部份變得很多」，從沒什麼反應變得很主動。他雖驚喜但也不禁胡思亂想、擔心害怕，「不知道是不是該換一個不那麼忙的工作，錢少一點也沒關係。」

原PO在Dcard發文「外派一年，太太變得很會做愛…」他因為工作關係，被外派到國外快一年，回來之後發現太太變很多，首先是變得很愛打扮，買了很多套裝都是他愛的風格。令他更意外的是，「重點是……性愛的部份變得很多」。

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原PO說，以前女方在床上都沒什麼反應，現在卻會自己說要換動作，還很有反應，又會說話挑逗他。他相當驚喜，但也很矛盾，最近胡思亂想、心裡也害怕，萌生想換工作的念頭，「不知道是不是該換一個不那麼忙的工作，錢少一點也沒關係。」

看到貼文後，大票網友馬上浮想聯翩，「感覺綠綠的一道光閃過～」、「你應該問她一句：為什麼妳會這麼熟練啊」、「綠綠的，情況很不單純」、「不是換工作，而是該換老婆吧？」

值得注意的是，更多人紛紛為女方抱屈，「之前一段感情遠距離，我為了讓對方更愛我，和享受和我在一起的時光，很認真的做了好多功課，希望讓對方體驗很好」、「我是覺得她可能也想讓雙方都性福，所以在家裡可能用手或玩具自己嘗試一些玩法，或看一些性愛影片增加一些相關知識」、「女生如果劈腿外遇，通常不太會給另一半碰，也會盡可能避免肢體接觸～也許這一年她很想你，等你回來蓄勢待發很久了。」