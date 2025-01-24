丈夫葬身商場惡火！　她痛失愛人「一聽真相」更心碎

▲雅加達「格洛多克廣場」大火奪走6條人命。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印尼一間購物中心發生火災，至少奪走6條人命。民眾紛紛哀悼之際，一名婦女發文表示，其丈夫也是罹難者之一，她對此哀痛欲絕，卻也意外得知老公「外遇」的真相。

majoriti等印尼媒體報導，TikTok帳號「@akusuka575」指出，她一直以為老公前往泗水（Surabaya）出差，人在780公里之外的爪哇島，直到接獲噩耗才得知，丈夫根本沒有離開雅加達，甚至已經葬身火窟。

「@akusuka575」表示，「我的丈夫是火災罹難者之一。雖然他3天前告訴我要去泗水出差，但我今天下午從他朋友那裡得知，丈夫其實是跟另一個女人在那裡。」

Terjadi Kebakaran di Pusat Perbelanjaan Glodok Plaza lantai 7, mobil kebakaran di kerahkan 21 unit.

Istimewa#BeritaElshinta pic.twitter.com/4JrLShqAM2 — Radio Elshinta (@RadioElshinta) January 15, 2025

這篇貼文迅速引爆熱議，甚至登上了媒體版面，許多網友紛紛向原po致哀安慰、加油打氣。不過，由於火災罹難者尚未正式確認身分，貼文內容也沒有實質證據，因此目前無法證實真實性。

格洛多克廣場（Glodok Plaza）位於雅加達，是當地歷史最悠久的購物中心，15日卻突然發生大火，目前已有6具遺體被送往醫院，另有8人被親屬通報失蹤。據信，起火點疑似是7樓一間卡啦OK。