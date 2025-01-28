人妻多次激戰野男人　女兒發現「鹹濕對話」大義滅親！

▲高雄姜姓人妻2020年出軌蔡姓男子，姜女女兒後來透過雙方對話紀錄發現出軌真相，告知潘姓父親後，潘男立刻與江女離婚並向蔡男求償75萬元。（示意圖／翻攝Pixabay）

圖文／CTWANT

高雄姜姓人妻2020年出軌蔡姓男子，姜女女兒後來透過雙方對話紀錄發現出軌真相，告知潘姓父親後，潘男立刻與江女離婚並向蔡男求償75萬元。案經法院審理後，認定蔡男侵害配偶權事實存在，應賠償潘男30萬元，但又審酌姜女、潘男離婚時，姜女已與蔡男共同賠償100萬元調解，因此蔡男侵權部分應當抵銷，免賠。

判決書指出，姜女與潘男在2002年結婚，2人婚後育有3名子女。不過，姜女在2020年12月出軌蔡男，與對方在交往期間親密合照，並以「老公」、「老婆」相稱，蔡男還曾傳私密處照片給姜女，詢問對方：「你喜歡跟我做愛嗎？」姜女則羞答：「喜歡。」

後來，姜女女兒透過母親臉書帳號，發現母親跟陌生男子發生許多露骨對話及鹹濕內容，進而得知了母親出軌真相。姜女女兒主動找上蔡男，詢問「你知道我媽有家庭嗎？」，蔡男回答：「知道，你媽在家裡很辛苦，希望能諒解她。」後來姜女女兒將媽媽出軌的事實告知潘姓父親，希望父母好好溝通，最後2人協議結束19年婚姻。

不過，潘男同樣不滿蔡男侵犯配偶權，於是檢具事證向蔡男提告求償75萬元。案經法院審理時，蔡男僅用書面答辯未到庭，而潘男主張侵害配偶權部分，在離婚時姜女已賠償100萬元，自當不應再求償。

此外，法官依據事證認定2人有多次性行為，因此潘男可向其求償60萬元，當中蔡男需與姜女共同負擔各30萬元。不過法官也發現，潘、姜2人離婚時，潘男曾具狀求償150萬元，當時法庭判賠100萬元，該筆金額已由姜女及蔡男共同給付，事後潘男提起侵權賠償理由已消費，因此蔡男不用再賠錢給潘男。

延伸閱讀

▸ 爸媽肺炎住院！媳婦回娘家弄年菜公婆說「這狠話」 她傻眼：什麼世界

▸ 喪妻2年半再婚喊「餘生是妳晚點沒關係」惹議 陳彥翔哥致歉：請大家不要過度揣測

▸ 原始連結